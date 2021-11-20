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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ненужная провокация". Генерал США Ходжес высказался против американской военной базы в Украине

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Ходжес: Сейчас базы открывать чтобы что? Какая цель?
Ходжес: Сейчас базы открывать – чтобы что? Какая цель?
Фото: EPA

США следует выстроить стратегию по Черноморскому региону, а потом уже рассматривать возможность открытия военных баз в Украине, считает бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Об этом он сказал в интервью НВ.

"Не имея ее [стратегии] по региону, по Украине, как мы можем противостоять России? Это означает активную работу с Румынией, Грузией, подтверждение наших конструктивных отношений с Турцией. Имея стратегию, только потом можно развивать отдельные политики, а затем уже можно рассматривать смысл открытия американских баз в Украине. Потому что сейчас их открывать – чтобы что? Какая цель?" – сказал Ходжес.

Он выразил мнение, что у многих американских союзников могут наступить "тяжелые времена, если такие базы в Украине появятся, но при этом не будут частью какой-либо понятной стратегии".

"Все это может быть расценено как ненужная провокация", – подчеркнул генерал.

В то же время он добавил, что не выступает против увеличения присутствия американских сил в Черноморском регионе, а также совместных учений с британским флотом или канадскими военными силами.

"Мы должны осознать, какой у нас план. И конечно, США и Украина должны понять, что наши отношения достаточно крепкие, чтобы развивать такие инициативы", – подытожил Ходжес.

Контекст:

О необходимости размещения войск США в Украине заявил 10 августа нынешний министр обороны Украины Алексей Резников, который в то время был министром по реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Важно расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь – за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", – сказал он.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров назвал слова Резникова его размышлениями, которые стоит трактовать не как намерение, а "как гипотетическую возможность или гипотетический вариант усиления безопасности в Украине".

По информации временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин, на постоянной основе в Украине пребывает 160 американских военных.

В апреле этого года, когда Россия активно наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, Квин заявила, что Штаты могут увеличить количество американских военных в Украине.

Однако экс-посол США в Украине Джон Хербст высказал мнение, что хотя США могут помочь Украине военной техникой, санкциями против России или, может быть, предоставлением разведданных, "никто в Вашингтоне и Брюсселе сейчас не думает о том, чтобы послать американские или натовские войска в Украину".

Глава Офиса президента Андрей Ермак 12 апреля заявлял, что США следует разместить в Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Теги: США, Черное море, военные, военная база, Бен Ходжес
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