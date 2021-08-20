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США легко могли бы разместить военную тренировочную базу в Украине – Волкер

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Волкер: Мы могли бы легко разместить какую-нибудь тренировочную базу в Украине, если бы мы тоже этого захотели
Волкер: Мы могли бы легко разместить какую-нибудь тренировочную базу в Украине, если бы мы тоже этого захотели
Фото: ЕРА

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что США не хотят тратить средства на американские военные базы на территории других стран.

Об этом Волкер заявил в интервью проекту "Крым.Реалии", которое вышло 20 августа.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорил 10 августа о необходимости развертывания сил противовоздушной обороны США в Украине.

Волкер, комментируя возможность размещения в Украине американской базы ПВО, напомнил, что США сейчас выводят свои войска из Афганистана, Сирии, Ирака и других стран.

"Я не думаю, что сейчас есть желание тратить больше денег на военные базы США в других частях мира. При этом нет причин, по которым мы не могли бы этого сделать, если бы украинское правительство пригласило Соединенные Штаты, а США были бы готовы. Мы могли бы легко разместить какую-нибудь тренировочную базу в Украине, если бы мы тоже этого захотели", – добавил он.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров называл слова Резникова его размышлениями, которые стоит трактовать не как намерение, а "как гипотетическую возможность или гипотетический вариант усиления безопасности в Украине".

Контекст:

По информации временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин, на постоянной основе в Украине пребывает 160 американских военных.

В апреле этого года, когда Россия активно наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, Квин заявила, что Штаты могут увеличить количество американских военных в Украине.

Однако экс-посол США в Украине Джон Хербст высказал мнение, что, хотя США могут помочь Украине военной техникой, санкциями против России или, может быть, предоставлением разведданных, "никто в Вашингтоне и Брюсселе сейчас не думает о том, чтобы послать американские или натовские войска в Украину".

Глава Офиса президента Андрей Ермак 12 апреля заявлял, что США следует разместить в Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, военные, ПВО, Алексей Резников, военная база, Курт Волкер, Андрей Ермак, войска, Сергей Никифоров
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