Депутат Госдумы от "Единой России" предложил ударить ядерной ракетой по штату Невада

Федоров предложил ударить ракетой "по специально для этого подготовленному ядерному полигону, на который сами американцы эти ракеты направляют" Фото: eafedorov.ru

Говоря о коронавирусе и развитии новых штаммов, он предложил "решать проблему геополитически".

"И удар по лаборатории или штурм нашими десантниками лаборатории под Алма-Атой вполне может быть демонстрацией решимости. Например. А может быть – ну, я сейчас фантазирую – запуск ракеты ядерной, одной из наших ракет по штату Невада в Америке, и даже ядерный взрыв там на полигоне для демонстрации нашей решимости, без согласия американцев", – сказал депутат.

Федоров считает, что подобные сценарии приведут к "формированию у американцев, исходя из их менталитета, способа договориться с Россией". При этом он отметил, что США все же стоит предупредить, "чтобы они не рванули в ответ".

Под "лабораторией под Алма-Атой" Федоров, вероятно, имеет в виду Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева, на базе которого при финансировании Пентагона была построена Центральная референтная лаборатория. В связи с этим учреждением в российских и казахстанских СМИ звучали слухи о "биологическом оружии". В 2020 году МИД Казахстана опроверг их и подчеркнул, что лаборатория полностью принадлежит республике, финансируется исключительно из бюджета страны и весь штат сотрудников состоит из отечественных специалистов.

Депутат подчеркнул, что надо "перенести повестку на территорию США".

"Удар по Неваде баллистической ракетой – это удар по специально для этого подготовленному ядерному полигону, на который сами американцы эти ракеты направляют. С предупреждением за два-три дня. Ни один человек не погибнет, это будет чисто демонстрация решимости. Мы скажем: "Ребята! Вы совершили акт нарушения нашей безопасности. Ваши танки на нашей территории Советского Союза. Советский Союз признан вами по итогам Второй мировой войны. Мы имеем право разместить наши силы на вашей территории", – заявил политик.

Евгений Федоров является также основателем российского "Национально-освободительного движения", цель которого, как сообщается на его сайте, – "освобождение Российской Федерации от колониальной зависимости США путем восстановления суверенитета через референдум об изменении конституции".