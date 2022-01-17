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Депутат Госдумы от "Единой России" предложил ударить ядерной ракетой по штату Невада

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Федоров предложил ударить ракетой "по специально для этого подготовленному ядерному полигону, на который сами американцы эти ракеты направляют"
Федоров предложил ударить ракетой "по специально для этого подготовленному ядерному полигону, на который сами американцы эти ракеты направляют"
Фото: eafedorov.ru

Депутат российской Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров предложил нанести удар ядерным оружием по военному полигону в США в ответ на "танки на территории Советского Союза". Об этом депутат заявил в эфире YouTube-канала "Национальный курс" 14 января.

Говоря о коронавирусе и развитии новых штаммов, он предложил "решать проблему геополитически".

"И удар по лаборатории или штурм нашими десантниками лаборатории под Алма-Атой вполне может быть демонстрацией решимости. Например. А может быть – ну, я сейчас фантазирую – запуск ракеты ядерной, одной из наших ракет по штату Невада в Америке, и даже ядерный взрыв там на полигоне для демонстрации нашей решимости, без согласия американцев", – сказал депутат.

Федоров считает, что подобные сценарии приведут к "формированию у американцев, исходя из их менталитета, способа договориться с Россией". При этом он отметил, что США все же стоит предупредить, "чтобы они не рванули в ответ".

Под "лабораторией под Алма-Атой" Федоров, вероятно, имеет в виду Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева, на базе которого при финансировании Пентагона была построена Центральная референтная лаборатория. В связи с этим учреждением в российских и казахстанских СМИ звучали слухи о "биологическом оружии". В 2020 году МИД Казахстана опроверг их и подчеркнул, что лаборатория полностью принадлежит республике, финансируется исключительно из бюджета страны и весь штат сотрудников состоит из отечественных специалистов.

Депутат подчеркнул, что надо "перенести повестку на территорию США".

"Удар по Неваде баллистической ракетой – это удар по специально для этого подготовленному ядерному полигону, на который сами американцы эти ракеты направляют. С предупреждением за два-три дня. Ни один человек не погибнет, это будет чисто демонстрация решимости. Мы скажем: "Ребята! Вы совершили акт нарушения нашей безопасности. Ваши танки на нашей территории Советского Союза. Советский Союз признан вами по итогам Второй мировой войны. Мы имеем право разместить наши силы на вашей территории", – заявил политик.

Евгений Федоров является также основателем российского "Национально-освободительного движения", цель которого, как сообщается на его сайте, – "освобождение Российской Федерации от колониальной зависимости США путем восстановления суверенитета через референдум об изменении конституции".

Контекст:

В марте 2014 года ведущий Дмитрий Киселев в эфире передачи "Вести недели" заявил, что Россия – единственная страна, способная превратить США в "радиоактивный пепел".

В октябре 2016 года Путин подписал указ о приостановлении действия соглашения с США об утилизации плутония. Как говорится в указе, причиной решения стали "недружественные действия" со стороны США.

По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), по состоянию на начало 2021 года девять ядерных держав – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея – сократили общее число ядерных боеголовок с 13 400 единиц до 13 080. В то же время число развернутых ядерных боеприпасов в мире увеличилось с 3720 до 3825, 2000 из них (почти все принадлежат России и США) находились в состоянии повышенной боевой готовности. Россия и США обладают более 90% мирового ядерного оружия (по оценке SIPRI, у России сейчас 6255 боеголовок, у США – 5550).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 21 октября 2021 года заявил, что в мире началась новая гонка вооружений. "Ядерный риск сейчас находится на самом высоком уровне за последние 40 лет", – сказал он.

Теги: Россия, США, оружие, взрыв, ядерное оружие, полигон, ракеты, Евгений Федоров, Невада
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