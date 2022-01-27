"Самый высокий показатель за весь период пандемии". В "Слуге народа" COVID-19 болеют 23 нардепа – спикер фракции

Во фракции "Слуга народа" COVID-19 выявили еще у шести народных депутатов, сообщила Палийчук Фото: rada.gov.ua

"По состоянию на утро 27 января во фракции "Слуга народа" COVID-19 обнаружен еще у шести народных депутатов. В итоге по состоянию на данный момент болеют 23 депутата. Это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии", – написала Палийчук.

Палийчук отмечала 26 января, что главы всех парламентских фракций поддержали изменения календарного плана Верховной Рады.

Если такое решение будет принято, представители монобольшинства будут работать в комитетах, в округах, в рабочих группах, заниматься подготовкой законопроектов. В случае необходимости они смогут оперативно собраться на пленарное заседание, заверила спикер "Слуги народа".

Намерения изменить календарный план Рады из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в комментарии "Украинской правде" подтвердил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко. По его словам, в таком случае заседания в зале могут быть отменены до 14 февраля.

Ожидается, что изменения в календарный план будут рассматривать на заседании Рады 27 января.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram опубликовал проект нового календарного плана. Согласно документу, со 2-го по 14 февраля нардепы должны будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.