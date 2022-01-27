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"Самый высокий показатель за весь период пандемии". В "Слуге народа" COVID-19 болеют 23 нардепа – спикер фракции

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Во фракции "Слуга народа" COVID-19 выявили еще у шести народных депутатов, сообщила Палийчук
Во фракции "Слуга народа" COVID-19 выявили еще у шести народных депутатов, сообщила Палийчук
Фото: rada.gov.ua

В парламентской фракции "Слуга народа" COVID-19 болеют 23 народных депутата. Об этом 27 января в Telegram сообщила спикер депутатского объединения Юлия Палийчук.

"По состоянию на утро 27 января во фракции "Слуга народа" COVID-19 обнаружен еще у шести народных депутатов. В итоге по состоянию на данный момент болеют 23 депутата. Это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии", – написала Палийчук.

Палийчук отмечала 26 января, что главы всех парламентских фракций поддержали изменения календарного плана Верховной Рады.

Если такое решение будет принято, представители монобольшинства будут работать в комитетах, в округах, в рабочих группах, заниматься подготовкой законопроектов. В случае необходимости они смогут оперативно собраться на пленарное заседание, заверила спикер "Слуги народа". 

Намерения изменить календарный план Рады из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в комментарии "Украинской правде" подтвердил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко. По его словам, в таком случае заседания в зале могут быть отменены до 14 февраля

Ожидается, что изменения в календарный план будут рассматривать на заседании Рады 27 января. 

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram опубликовал проект нового календарного плана. Согласно документу, со 2-го по 14 февраля нардепы должны будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года. 

20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 около 3,95 млн человек (32 393 – за сутки 26 января), летальных исходов – 99 738. 

Спикер парламента Руслан Стефанчук говорил в ходе заседания согласительного совета 24 января, что среди народных депутатов Украины и работников аппарата Верховной Рады COVID-19 болеют 45 человек.

Верховная Рада в 2021 году ушла на зимние каникулы 17 декабря. Тогда календарный план тоже изменили и пленарных заседаний не было пять недель – до 24 января. Эти каникулы были самыми длинными за 10 лет, отмечали в Комитете избирателей Украины. 

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, народные депутаты, парламент, болезнь, инфекция, Слуга народа, спикер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, нардеп, Юлия Палийчук
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