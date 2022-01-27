Рада отказалась от ряда сессионных заседаний из-за ситуации с COVID-19

Вместо сессионного зала нардепы будут работать в комитетах и комиссиях Фото: wikipedia.org

Документ поддержали 233 народных депутата, против голосовали 44 нардепа.

Постановление предусматривает, что очередная сессия начнется 1 февраля и завершится 31 июля, но со 2-го по 4 февраля в первую неделю и всю вторую неделю сессионных заседаний не будет, вместо этого будут заседания парламентских комитетов, временных следственных и специальных комиссий, а также депутатских фракций.

В ходе обсуждения вопроса депутаты озвучивали готовность общаться посредством сервиса Zoom.

Спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что если проект постановления будет принят, он "даст поручение всем комитетам Верховной Рады все эти три дня собираться и работать, проводить законы, чтобы не было никаких спекуляций".

Стефанчук говорил в ходе заседания согласительного совета 24 января, что среди народных депутатов Украины и работников аппарата Верховной Рады COVID-19 болеют 45 человек.