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Рада отказалась от ряда сессионных заседаний из-за ситуации с COVID-19

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Вместо сессионного зала нардепы будут работать в комитетах и комиссиях
Вместо сессионного зала нардепы будут работать в комитетах и комиссиях
Фото: wikipedia.org

27 января Верховная Рада поддержала проект постановления №6440 о календарном плане восьмой сессии, отменив часть заседаний парламента из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Документ поддержали 233 народных депутата, против голосовали 44 нардепа.

Постановление предусматривает, что очередная сессия начнется 1 февраля и завершится 31 июля, но со 2-го по 4 февраля в первую неделю и всю вторую неделю сессионных заседаний не будет, вместо этого будут заседания парламентских комитетов, временных следственных и специальных комиссий, а также депутатских фракций.

В ходе обсуждения вопроса депутаты озвучивали готовность общаться посредством сервиса Zoom.

Спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что если проект постановления будет принят, он "даст поручение всем комитетам Верховной Рады все эти три дня собираться и работать, проводить законы, чтобы не было никаких спекуляций".

Стефанчук говорил в ходе заседания согласительного совета 24 января, что среди народных депутатов Украины и работников аппарата Верховной Рады COVID-19 болеют 45 человек.

Контекст:

Верховная Рада в 2021 году ушла на зимние каникулы 17 декабря. Тогда календарный план тоже изменили и пленарных заседаний не было пять недель – до 24 января 2022 года. Эти каникулы были самыми длинными за 10 лет, отмечали в Комитете избирателей Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 января 2022 года министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

На 27 января в Украине подтвердили 3,95 млн случаев COVID-19 (32 393 – за последние сутки), летальных исходов – 99 738. 

Теги: Верховная Рада, эпидемия, парламент, календарь, инфекция, Руслан Стефанчук, спикер, заседание, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, нардеп
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