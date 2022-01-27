В Раде объявили, что при голосовании за отставку главы Фонда госимущества был сбой в системе "Рада"

В аппарате Рады отметили, что произошел "сбой в канале" Фото: Верховна Рада України / Facebook

Проверку электронной системы "Рада" провели после того, как несколько народных депутатов, сидящих в одном ряду, заявили о несрабатывании кнопок. В результате для увольнения Сенниченко не хватило трех голосов.

"Относительно информации от аппарата [Рады], она была сразу, к их чести. [...] "Выключился канал" – они так говорят. Мы не сильно понимаем, о чем идет речь", – сказал Корниенко.

Он сообщил о получении официального документа в связи с инцидентом.

"Произошел сбой в канале №25 системы "Рада", – зачитал Корниенко.

Спикер парламента Руслан Стефанчук отметил, что Сенниченко написал новое заявление об увольнении, и в перерыве комитет Рады по вопросам экономического развития должен рассмотреть его, чтобы позже сегодня проголосовать вопрос еще раз.

Стефанчук подчеркнул, что "будет новое постановление" об увольнении главы ФГИУ.