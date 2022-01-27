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В Раде объявили, что при голосовании за отставку главы Фонда госимущества был сбой в системе "Рада"

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В аппарате Рады отметили, что произошел "сбой в канале"
В аппарате Рады отметили, что произошел "сбой в канале"
Фото: Верховна Рада України / Facebook

27 января при голосовании в Верховной Раде за проект постановления об увольнении главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрия Сенниченко возникли технические проблемы. Об этом после технического перерыва сообщил первый заместитель спикера парламента Александр Корниенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Проверку электронной системы "Рада" провели после того, как несколько народных депутатов, сидящих в одном ряду, заявили о несрабатывании кнопок. В результате для увольнения Сенниченко не хватило трех голосов.

"Относительно информации от аппарата [Рады], она была сразу, к их чести. [...] "Выключился канал" – они так говорят. Мы не сильно понимаем, о чем идет речь", – сказал Корниенко.

Он сообщил о получении официального документа в связи с инцидентом.

"Произошел сбой в канале №25 системы "Рада", – зачитал Корниенко.

Спикер парламента Руслан Стефанчук отметил, что Сенниченко написал новое заявление об увольнении, и в перерыве комитет Рады по вопросам экономического развития должен рассмотреть его, чтобы позже сегодня проголосовать вопрос еще раз.

Стефанчук подчеркнул, что "будет новое постановление" об увольнении главы ФГИУ.

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, Фонд госимущества, отставка, парламент, комитет, голосование, увольнение, сбой, проверки, Александр Корниенко, Дмитрий Сенниченко
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