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Рада создала временную следственную комиссию для проверки возможной коррупции в "Нафтогазі"

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Проект постановления поддержали 266 нардепов
Проект постановления поддержали 266 нардепов
Фото: Верховна Рада України / Facebook

27 января Верховная Рада поддержала проект постановления №6340 о создании временной следственной комиссии (ВСК) относительно фактов возможных коррупционных действий, приведших к значительной потере доходов государственного бюджета. Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За документ с замечаниями профильного комитета парламента проголосовали 266 народных депутатов при необходимых 226.

В проекте постановления говорится, что проверять будут НАК "Нафтогаз Україна" и действия двух государственных служб – налоговой и таможенной.

Одной из основных задач ВСК будет "расследование критической ситуации в сфере тарифообразования, сложившейся в результате действий должностных лиц акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз України".

В пояснительной записке к документу сказано, что Государственная аудиторская служба Украины в результате ревизии в "Нафтогазі" обнаружила факты действий, которые привели или могут привести к потере финансовых и материальных ресурсов на сумму 250,9 млрд грн.

ВСК будет состоять из 13 народных депутатов, председатель комиссии – нардеп от "Батьківщини" Иван Крулько.

Контекст:

В 2021 году "Нафтогаз" перечислил в госбюджет Украины 116 млрд грн, что на 13 млрд грн (или на 12,6%) больше, чем в 2020 году, сообщал глава компании Юрий Витренко.

Теги: Верховная Рада, коррупция, госбюджет, НАК Нафтогаз, народные депутаты, Иван Крулько, расследование, парламент, финансы, Государственная аудиторская служба, Государственная налоговая служба Украины, Государственная таможенная служба Украины
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