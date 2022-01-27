Рада создала временную следственную комиссию для проверки возможной коррупции в "Нафтогазі"

За документ с замечаниями профильного комитета парламента проголосовали 266 народных депутатов при необходимых 226.

В проекте постановления говорится, что проверять будут НАК "Нафтогаз Україна" и действия двух государственных служб – налоговой и таможенной.

Одной из основных задач ВСК будет "расследование критической ситуации в сфере тарифообразования, сложившейся в результате действий должностных лиц акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз України".

В пояснительной записке к документу сказано, что Государственная аудиторская служба Украины в результате ревизии в "Нафтогазі" обнаружила факты действий, которые привели или могут привести к потере финансовых и материальных ресурсов на сумму 250,9 млрд грн.

ВСК будет состоять из 13 народных депутатов, председатель комиссии – нардеп от "Батьківщини" Иван Крулько.