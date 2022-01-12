Витренко: "Нафтогаз" обеспечил десятую часть всех поступлений в государственный бюджет Украины в 2021 году

Юрий Витренко: Национальная компания не только не взяла из государственной казны ни копейки, но и полностью уплатила все налоги, увеличив платежи в госбюджет Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / YouTube

НАК обеспечила десятую часть всех поступлений в государственный бюджет Украины, почти столько же было направлено на нужды Министерства обороны в 2021 году, отметил он.

"Благодаря изменениям в подходах к руководству компании начиная со второго квартала 2021 года нам удалось улучшить финансовые результаты работы и увеличить платежи в госбюджет. Напомню, что в 2020 году и в первом квартале 2021 года "Нафтогаз", к сожалению, был убыточным, что привело к изменениям в его руководстве. Уже за второй квартал 2021 года компания показала прибыль в финансовой отчетности, обзор которой на соответствие международным стандартам сделал международный аудитор", – написал Витренко.

По его словам, отчисления в госбюджет в 2020 году включали еще и дивиденды (распределение прибыли) за 2019 год. Прибыль тогда фактически обеспечила одно направление деятельности – транзит, без поступлений от которого, включая поступления по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" был бы убыточным и в 2019 году. С 2020 года деятельность по транспортировке газа была отделена от "Нафтогазу".

"И хотя в 2014–2019 годах я непосредственно отвечал именно за это направление, транзит, включая Стокгольмский арбитраж, а в 2020 году я вообще покинул "Нафтогаз", я не снимаю с себя ответственность за результаты работы компании, которые могли быть лучше. Если вернуться в 2021 год, то, несмотря на все упреки в расходовании "Нафтогазом" государственных средств, в этом году мы доказали обратное. Национальная компания не только не взяла из государственной казны ни копейки, но и полностью уплатила все налоги, увеличив платежи в госбюджет", – подчеркнул Витренко.