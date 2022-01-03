Еврокомиссия получила жалобу "Нафтогаза" на антиконкурентные действия "Газпрома"

Об этом 3 января на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Тим Макфи, сообщил "Укринформ".

По его словам, Европейская комиссия рассмотрит жалобу по стандартной процедуре.

"Нафтогаз" направил в Еврокомиссию жалобу на "Газпром" в конце 2021 года. НАК призвала Генеральный директорат по конкуренции принять немедленные меры для нормализации ситуации.

В компании объяснили, что, несмотря на растущий спрос на газ, "Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском рынке, а также ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с российским монополистом. Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе.