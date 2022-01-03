Еврокомиссия получила жалобу "Нафтогаза" на антиконкурентные действия "Газпрома"

Об этом 3 января на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Тим Макфи, сообщил "Укринформ".
По его словам, Европейская комиссия рассмотрит жалобу по стандартной процедуре.
"Нафтогаз" направил в Еврокомиссию жалобу на "Газпром" в конце 2021 года. НАК призвала Генеральный директорат по конкуренции принять немедленные меры для нормализации ситуации.
В компании объяснили, что, несмотря на растущий спрос на газ, "Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском рынке, а также ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с российским монополистом. Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе.
В 2021 году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 13 декабря, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании были заполнены примерно на 61,90%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отметило агентство Reuters.
Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1 тыс. м³.
К концу ноября стоимость газа снизилась почти вдвое и не превышала $1000 за 1 тыс. м³, отмечал "Коммерсантъ".
Но уже 21 декабря стоимость на газовом хабе TTF в Нидерландах превысила $2000 за 1 тыс. м³.
Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК, а также заявление 13 декабря нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, что в настоящее время газопровод "Северный поток – 2" не может быть запущен из-за несоответствия энергетическому праву ЕС.