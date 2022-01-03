Коболев: Если Украина окажется в газовом цугцванге, спасать нас Россия точно не станет, нас будут добивать

Возвращения Украины этой зимой к импорту газа из России не будет, заверил Коболев Фото: Andriy Kobolyev / Facebook

По словам Коболева, есть четыре ключевых показателя того, что Украина не сможет обойтись без существенных объемов импорта газа в первом квартале 2022 года для покрытия пиковых нагрузок, вызванных низкой температурой:

запасы газа в украинских поземных хранилищах газа будут ниже 14 млрд м³ ;

; объем внутреннего потребления приблизительно равен уровню прошлого года в периоды сильных холодов (ниже -15 °С на большей части территории) и может достигать 180 млн м³ в сутки;

в сутки; внутренняя добыча будет находиться на неизменном уровне (55 млн м³ в сутки);

в сутки); НАК "Нафтогаз України" находится в состоянии глубокого финансового дефицита и может привлекать средства для его покрытия только у государства.

Однако он заверил, что возвращения Украины этой зимой к импорту газа из России не будет.

"К россиянам можно относиться как угодно, но слабостью ума в газовых вопросах они не страдают. Если Украина окажется в газовом цугцванге, спасать нас Россия точно не станет. Даже если кому-то где-то когда-то это и пообещали. Нас будут добивать", – сказал Коболев.