Коболев: Если Украина окажется в газовом цугцванге, спасать нас Россия точно не станет, нас будут добивать

По словам Коболева, есть четыре ключевых показателя того, что Украина не сможет обойтись без существенных объемов импорта газа в первом квартале 2022 года для покрытия пиковых нагрузок, вызванных низкой температурой:
Однако он заверил, что возвращения Украины этой зимой к импорту газа из России не будет.
"К россиянам можно относиться как угодно, но слабостью ума в газовых вопросах они не страдают. Если Украина окажется в газовом цугцванге, спасать нас Россия точно не станет. Даже если кому-то где-то когда-то это и пообещали. Нас будут добивать", – сказал Коболев.
С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.
Созданный в 2019 году украинский оператор ГТС подписал несколько договоров с операторами смежных стран, в частности Молдовы, Словакии и Польши.