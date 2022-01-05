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ПОЛИТИКА

"Зачем повторять тезисы российской пропаганды о краже газа?" Журналист Иванов заявил, что Коболев создает опасность для интересов государства

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Сергей Иванов: Почему сейчас экс-глава "Нафтогазу" предсказывает печальный сценарий для ГТС и всей Украины, я еще могу понять политическая конъюнктура
Сергей Иванов: Почему сейчас экс-глава "Нафтогазу" предсказывает печальный сценарий для ГТС и всей Украины, я еще могу понять – политическая конъюнктура
Фото: Sergii Ivanov / Facebook

Бывший председатель правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев в своей колонке для сайта ZN.UA отметил, описывая пессимистичный сценарий прохождения отопительного сезона, что Украину при неблагоприятном развитии событий "ожидает неизбежный отбор российского газа из транзитного потока". Журналист Сергей Иванов в своем Facebook заявил, что эти слова наносят вред стране.

"Политическая конъюнктура в сочетании с оскорблением и болезненными амбициями часто создает опасность не только для их носителя, но и для интересов государства и его международного имиджа, – написал журналист. – Андрей Коболев, которому я искренне симпатизирую, хотя и не всегда могу понять логику поступков, пишет в колонке для ZN.UA следующее: "Нас ждет неизбежный отбор российского газа из транзитного потока", "Реакцию россиян на несанкционированный отбор или, простыми словами, кражу газа предусмотреть несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта".

Иванов добавил, что Коболев в 2014-м в контексте аналогичной темы писал диаметрально противоположное.

"Цитирую: "Украина не заинтересована, она никогда этого не делала и она не будет воровать газ", "Украина остается надежным транзитером газа в Европу". Почему сейчас экс-глава "Нафтогазу" предсказывает печальный сценарий для ГТС и всей Украины, я еще могу понять – политическая конъюнктура. Но зачем фактически слово в слово повторять тезисы российской пропаганды о краже газа из транзитной трубы, легитимизируя их своим экспертным статусом как в Украине, так и в государстве-агрессоре, понять трудно. Ведь как бы ты ни ненавидел своих оппонентов внутри страны, не стоит превращать эту ненависть во враждебный актив. Мы все прекрасно помним, как в 2018 году руководство государства просило прикрутить и мы прикручивали, чтобы не сорвать транзит газа в ЕС, как и в другие сложные для отечественной энергетики периоды. Мы были ответственными и остаемся такими. И никакие внутренние противоречия не влияют на это", – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/applecrysis/posts/3041942039352927

Контекст:

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Он отметил, что "есть неравномерность поставок" угля из-за дефицита в мире, но Украина накопила 17,6 млрд м³ газа в хранилищах. При этом за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³, "в самый жесткий и холодный" – 10 млрд м³, сообщил премьер, подчеркнув, что "у нас газа абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд".

Глава НАК Юрий Витренко говорил в интервью "РБК-Украина", опубликованном 23 декабря 2021 года, что покупать газ зимой "Нафтогаз" будет только в том случае, если сможет продать его дороже.

Без необходимых объемов импорта дефицит газа в Украине в текущем отопительном сезоне может превысить 1 млрд м³. Об этом говорится в письме компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) в адрес Шмыгаля и министра энергетики Украины Германа Галущенко, опубликованном 28 декабря.

Теги: Россия, газ, энергетика, пропаганда, отопление, НАК Нафтогаз, дефицит, Андрей Коболев, отопительный сезон, ГТС, Сергей Иванов, транзит
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