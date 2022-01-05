"Зачем повторять тезисы российской пропаганды о краже газа?" Журналист Иванов заявил, что Коболев создает опасность для интересов государства

"Политическая конъюнктура в сочетании с оскорблением и болезненными амбициями часто создает опасность не только для их носителя, но и для интересов государства и его международного имиджа, – написал журналист. – Андрей Коболев, которому я искренне симпатизирую, хотя и не всегда могу понять логику поступков, пишет в колонке для ZN.UA следующее: "Нас ждет неизбежный отбор российского газа из транзитного потока", "Реакцию россиян на несанкционированный отбор или, простыми словами, кражу газа предусмотреть несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта".

Иванов добавил, что Коболев в 2014-м в контексте аналогичной темы писал диаметрально противоположное.

"Цитирую: "Украина не заинтересована, она никогда этого не делала и она не будет воровать газ", "Украина остается надежным транзитером газа в Европу". Почему сейчас экс-глава "Нафтогазу" предсказывает печальный сценарий для ГТС и всей Украины, я еще могу понять – политическая конъюнктура. Но зачем фактически слово в слово повторять тезисы российской пропаганды о краже газа из транзитной трубы, легитимизируя их своим экспертным статусом как в Украине, так и в государстве-агрессоре, понять трудно. Ведь как бы ты ни ненавидел своих оппонентов внутри страны, не стоит превращать эту ненависть во враждебный актив. Мы все прекрасно помним, как в 2018 году руководство государства просило прикрутить и мы прикручивали, чтобы не сорвать транзит газа в ЕС, как и в другие сложные для отечественной энергетики периоды. Мы были ответственными и остаемся такими. И никакие внутренние противоречия не влияют на это", – подчеркнул он.