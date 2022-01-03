Коболев: Государству придется изыскать $2–6 млрд в той или иной форме на поддержку НАК "Нафтогаз"

По оптимистичному сценарию, "Нафтогаз" сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов.

"Цену такого импорта предсказывать сложно (я ожидаю, что цена продолжит колебаться в широком диапазоне под влиянием двух факторов – погоды и решений в Кремле; поставки LNG на европейский рынок будут формировать верхний предел функции – при его достижении газ будет перенаправляться из Азии в Европу и гасить ценовые пики, но вернуть цену на докризисный уровень не сможет), но покупать "Нафтогазу" придется по любой цене, даже если она снова вернется на уровень выше $2 тыс. за тыс. м³. Таким образом, государству придется изыскать от $2 до $6 млрд в той или иной форме на поддержку крупнейшей государственной компании", – заявил Коболев.

По его словам, при пессимистичном сценарии "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия дефицита.

"Этот сценарий может состояться не только по причине отсутствия денег (читай – отказа государства оказать финансовую поддержку крупнейшей государственной компании), но и в случае нехватки импортных мощностей из Евросоюза. Простыми словами, даже если выделить «Нафтогазу» все необходимое финансирование, рост внутреннего потребления газа, идентичный февралю 2020 года, будет невозможно компенсировать существующими мощностями по импорту газа из ЕС", – отметил эксперт.

Он добавил, что в этом сценарии Украину ожидает "неизбежный отбор российского газа из транзитного потока", потому что отключение украинских потребителей выглядит нереалистичным.