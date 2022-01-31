Эпидемия коронавируса в Украине. Минздрав увеличил в больницах число коек для детей

Почти 4,5 тыс. коек в украинских больницах выделили для госпитализации детей с COVID-19 Фото: depositphotos.com (архив)

"В настоящее время в медучреждениях выделено 69 320 койко-мест, из которых 66 тыс. обеспечены кислородом. За неделю количество коек увеличено на 4400. Учитывая рост числа случаев [заболевания] среди детей, в больницах выделено 4414 коек для госпитализации больных детей. За неделю количество таких коек увеличилась на 751", – рассказал Ляшко.

6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией в Украине составляют дети, сообщали в Центре общественного здоровья Минздрава 27 января.

Министр отметил, что в странах, где высокий уровень вакцинации, хотя и наблюдается всплеск заболеваемости, уровень ее не такой высокий – нагрузка на стационары и отделения интенсивной терапии ниже по сравнению с предыдущими волнами.

"Это подчеркивает влияние вакцин от COVID-19 на предотвращение тяжелых случаев и смертей от коронавируса", – добавил Ляшко и в очередной раз призвал украинцев прививаться.

Министр также сказал, что уровень суточной заболеваемости в Украине растет уже три недели подряд и увеличился за это время в семь раз, что связано со стремительным распространением на территории Украины штамма "Омикрон".