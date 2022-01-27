В Украине 6,2% случаев COVID-19 зарегистрированы среди детей – Минздрав

Она отметила, что из 3,9 млн случаев коронавируса в Украине 244 499 – среди детского населения, что составляет 6,2%.
"Интенсивность эпидемического процесса среди детского населения значительно различалась в динамике. Так, в 2020 году было суммарно зарегистрировано 51 606 случаев COVID-19, тогда как в 2021 году их число возросло более чем в три раза и составило 167 402 случая. Еженедельная динамика случаев COVID-19 среди детей отображает также три волны подъема заболеваемости и коррелирует с динамикой среди общего населения", – заявила Кошалко.
По ее словам, третья волна эпидемического подъема заболеваемости среди детей с сентября по декабрь 2021 года была выше, чем предыдущие.
"Эта волна совпадала с ростом заболеваемости среди общего населения и началом нового учебного года. Рост заболеваемости среди детского населения очевидно обусловлен появлением новых штаммов SARS-CoV-2, к которым детское население более восприимчиво, и клинические проявления среди них более выражены. На сегодняшний день наблюдается стремительный подъем заболеваемости среди детей", – заявила эксперт.
По ее словам, за все время пандемии зарегистрировано 62 случая смерти среди детей с COVID-19, при этом летальность составила 0,03%. Самая высокая летальность была среди детей 0–3 лет (0,07%).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 27 января в Украине подтвердили 3,9 млн случаев коронавируса, умерло 99,7 тыс. человек.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.
К 27 января в Украине минимум одну прививку от коронавируса получили 15,3 млн человек, две – 14,5 млн. Дополнительную дозу получили почти 15 тыс. человек, а бустерную – 271 тыс. человек.