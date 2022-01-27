В Украине 6,2% случаев COVID-19 зарегистрированы среди детей – Минздрав

Она отметила, что из 3,9 млн случаев коронавируса в Украине 244 499 – среди детского населения, что составляет 6,2%.

"Интенсивность эпидемического процесса среди детского населения значительно различалась в динамике. Так, в 2020 году было суммарно зарегистрировано 51 606 случаев COVID-19, тогда как в 2021 году их число возросло более чем в три раза и составило 167 402 случая. Еженедельная динамика случаев COVID-19 среди детей отображает также три волны подъема заболеваемости и коррелирует с динамикой среди общего населения", – заявила Кошалко.

По ее словам, третья волна эпидемического подъема заболеваемости среди детей с сентября по декабрь 2021 года была выше, чем предыдущие.

"Эта волна совпадала с ростом заболеваемости среди общего населения и началом нового учебного года. Рост заболеваемости среди детского населения очевидно обусловлен появлением новых штаммов SARS-CoV-2, к которым детское население более восприимчиво, и клинические проявления среди них более выражены. На сегодняшний день наблюдается стремительный подъем заболеваемости среди детей", – заявила эксперт.

По ее словам, за все время пандемии зарегистрировано 62 случая смерти среди детей с COVID-19, при этом летальность составила 0,03%. Самая высокая летальность была среди детей 0–3 лет (0,07%).