Епифаний выздоровел от COVID-19

"Накануне был получен отрицательный тест, состояние здоровья владыки хорошее, он возвращается к исполнению обязанностей в обычном режиме. Предстоятель еще раз благодарит всех, кто заботился о его здоровье, возносил за него свои молитвы и высказывал ему добрые пожелания быстрого выздоровления", – говорится в сообщении.

О том, что у Епифания подтвердили COVID-19, стало известно 15 января. В ПЦУ сообщали, что митрополит прошел полный курс вакцинации.

Предстоятель ПЦУ призывал граждан вакцинироваться от коронавируса. "Украинская церковь четко заявила о том, что мы не против. Вакцинация всегда происходила. Болезни существовали до начала этой пандемии. Поэтому мы высказали четкую позицию о том, что если это лекарство, которое призвано сохранить человеческое здоровье, то почему его не принимать, почему верить определенным мифам", – говорил он в интервью "Радіо Свобода" в декабре 2021 года.