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В Украине в ближайшие недели суточный прирост больных COVID-19 может превысить 70 тыс. – Радуцкий

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Радуцкий озвучил вывод, сделанный на основе статистики и прогнозов
Радуцкий озвучил вывод, сделанный на основе статистики и прогнозов
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Число новых случаев коронавирусной инфекции может превысить в Украине показатель в 70 тыс. за сутки. Об этом 27 января сообщил с трибуны Верховной Рады глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Украина пересекла уже предел в более 30 тыс. заболевших за сутки. [...] На сегодняшний день мы понимаем, что в следующие две-три недели будем иметь более 60 [тыс.], за 70 тыс. заболевших за сутки", – сказал он.

Нардеп объяснил, что эти выводы сделаны на основании информации о статистических показателях в других странах, а также прогнозов Академии медицинских наук Украины, Министерства здравоохранения Украины и Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"К счастью, [распространяющийся штамм коронавируса] "Омикрон", особенно у вакцинированных людей, не вызывает тяжелых осложнений. К счастью, сегодня, по статистике, у нас даже при 30 тыс. заболевших занято в целом по стране не более 30% коек с кислородом", – отметил Радуцкий.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на 27 января 2022 года подтвердили более 3,9 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались почти 100 тыс. пациентов с COVID-19.

В мире 26 января подтвердили абсолютный максимум новых инфицирований за 24 часа – почти 3,85 млн.

Теги: статистика, прогноз, Михаил Радуцкий, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, штамм, нардеп, Омикрон
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