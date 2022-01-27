В Украине в ближайшие недели суточный прирост больных COVID-19 может превысить 70 тыс. – Радуцкий

"Украина пересекла уже предел в более 30 тыс. заболевших за сутки. [...] На сегодняшний день мы понимаем, что в следующие две-три недели будем иметь более 60 [тыс.], за 70 тыс. заболевших за сутки", – сказал он.
Нардеп объяснил, что эти выводы сделаны на основании информации о статистических показателях в других странах, а также прогнозов Академии медицинских наук Украины, Министерства здравоохранения Украины и Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"К счастью, [распространяющийся штамм коронавируса] "Омикрон", особенно у вакцинированных людей, не вызывает тяжелых осложнений. К счастью, сегодня, по статистике, у нас даже при 30 тыс. заболевших занято в целом по стране не более 30% коек с кислородом", – отметил Радуцкий.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине на 27 января 2022 года подтвердили более 3,9 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались почти 100 тыс. пациентов с COVID-19.
В мире 26 января подтвердили абсолютный максимум новых инфицирований за 24 часа – почти 3,85 млн.