В Украине в ближайшие недели суточный прирост больных COVID-19 может превысить 70 тыс. – Радуцкий

"Украина пересекла уже предел в более 30 тыс. заболевших за сутки. [...] На сегодняшний день мы понимаем, что в следующие две-три недели будем иметь более 60 [тыс.], за 70 тыс. заболевших за сутки", – сказал он.

Нардеп объяснил, что эти выводы сделаны на основании информации о статистических показателях в других странах, а также прогнозов Академии медицинских наук Украины, Министерства здравоохранения Украины и Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"К счастью, [распространяющийся штамм коронавируса] "Омикрон", особенно у вакцинированных людей, не вызывает тяжелых осложнений. К счастью, сегодня, по статистике, у нас даже при 30 тыс. заболевших занято в целом по стране не более 30% коек с кислородом", – отметил Радуцкий.