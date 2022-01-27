Еще одна компания начала испытания вакцины от коронавирусного штамма "Омикрон"

Moderna стала второй американской компанией, которая начала испытания вакцины против штамма COVID-19 "Омикрон". До этого аналогичные тесты начали Pfizer (США) и BioNTech (Германия) Фото: pexels.com

В испытаниях примут участие 600 человек, которых разделят на две группы. 300 испытуемых вакцинированы двумя дозами препарата Moderna как минимум шесть месяцев назад, а вторая половина участников сделала уже три прививки.

Бустерную дозу вакцины будут тестировать в качестве третьей и четвертой доз соответственно.

Также указывается, что хотя третья доза COVID-вакцины увеличивает количество антител в организме, в течение полугода их становится меньше.

"Мы уверены, что антитела против "Омикрона" сохраняются через шесть месяцев после одобренной в настоящее время бустерной дозы 50 мкг мРНК-1273. Тем не менее, учитывая долгосрочную угрозу, продемонстрированную выходом "Омикрона" из-под иммунного ответа, мы продвигаем наш вариант бустерной вакцины, специфичный для "Омикрона". И мы рады начать эту часть нашего исследования, вторую фазу", — сказал главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.