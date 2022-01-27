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Еще одна компания начала испытания вакцины от коронавирусного штамма "Омикрон"

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Moderna стала второй американской компанией, которая начала испытания вакцины против штамма COVID-19 "Омикрон". До этого аналогичные тесты начали Pfizer (США) и BioNTech (Германия)
Moderna стала второй американской компанией, которая начала испытания вакцины против штамма COVID-19 "Омикрон". До этого аналогичные тесты начали Pfizer (США) и BioNTech (Германия)
Фото: pexels.com

Американская компания Moderna анонсировала начало испытаний бустерной дозы вакцины от коронавируса (мРНК-1273), разработанной специально против штамма "Омикрон". Об этом 26 января сообщила пресс-служба компании.

В испытаниях примут участие 600 человек, которых разделят на две группы. 300 испытуемых вакцинированы двумя дозами препарата Moderna как минимум шесть месяцев назад, а вторая половина участников сделала уже три прививки. 

Бустерную дозу вакцины будут тестировать в качестве третьей и четвертой доз соответственно.

Также указывается, что хотя третья доза COVID-вакцины увеличивает количество антител в организме, в течение полугода их становится меньше. 

"Мы уверены, что антитела против "Омикрона" сохраняются через шесть месяцев после одобренной в настоящее время бустерной дозы 50 мкг мРНК-1273. Тем не менее, учитывая долгосрочную угрозу, продемонстрированную выходом "Омикрона" из-под иммунного ответа, мы продвигаем наш вариант бустерной вакцины, специфичный для "Омикрона". И мы рады начать эту часть нашего исследования, вторую фазу", — сказал главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.

Контекст:

В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.

Сейчас штамм "Омикрон" становится доминирующим в мире. 11 января Всемирная организация здравоохранения сообщила, что через несколько недель "Омикроном" может заразиться более половины населения Европы

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что "Омикрон" вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем "Дельта".

В Украине первый случай заражения "Омикроном" подтвердили в середине декабря.

25 января компании BioNTech и Pfizer заявили о начале испытаний вакцины от коронавирусного штамма "Омикрон".

Теги: коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Moderna, Омикрон
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