BioNTech и Pfizer приступают к испытаниям вакцины от коронавирусного штамма "Омикрон"

В исследовании Pfizer и BioNTech примут участие 1420 участников от 18 до 55 лет Фото: EPA

В исследовании примут участие 1420 участников от 18 до 55 лет. Из разделят на три группы, чтобы изучить различные схемы вакцинации. Исследоваться будет безопасность вакцин-кандидатов, а также их переносимость и эффективность.

"Это исследование является частью нашего научно обоснованного подхода к разработке вакцины, которая обеспечивает такой же уровень защиты от "Омикрона", как и от более ранних вариантов, но с большей продолжительностью защиты", – сказал генеральный директор и соучредитель BioNTech, профессор Угур Сахин.