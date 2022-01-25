Ученые выяснили, сколько времени штамм "Омикрон" может жить на разных поверхностях

Как отмечают ученые, на пластиковых поверхностях среднее время выживания исходного штамма и вариантов "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта" составляло 56 часов, 191,3 часа, 156,6 часа, 59,3 часа и 114 часов соответственно. "Омикрон" же живет на пластике 193,5 часа.
На образцах кожи среднее время выживания вируса составило 8,6 часа для исходной версии, 19,6 часа – для "Альфа"-версии, 19,1 часа – для "Бета"-версии, 11 часов – для "Гамма"-версии, 16,8 часа – для "Дельты" и 21,1 часа – для "Омикрона".
При этом на коже все варианты были полностью инактивированы через 15 секунд после воздействия дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.
Сейчас штамм "Омикрон" становится доминирующим в мире. По прогнозу ВОЗ, через несколько недель "Омикроном" может заразиться более половины населения Европы.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что "Омикрон" вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем "Дельта".
В Украине первый случай заражения "Омикроном" подтвердили в середине декабря.