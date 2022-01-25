Ученые выяснили, сколько времени штамм "Омикрон" может жить на разных поверхностях

Ученые выяснили, что все варианты коронавируса на коже были полностью инактивированы через 15 секунд после воздействия дезинфицирующих средств Фото: depositphotos.com

Как отмечают ученые, на пластиковых поверхностях среднее время выживания исходного штамма и вариантов "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта" составляло 56 часов, 191,3 часа, 156,6 часа, 59,3 часа и 114 часов соответственно. "Омикрон" же живет на пластике 193,5 часа.

На образцах кожи среднее время выживания вируса составило 8,6 часа для исходной версии, 19,6 часа – для "Альфа"-версии, 19,1 часа – для "Бета"-версии, 11 часов – для "Гамма"-версии, 16,8 часа – для "Дельты" и 21,1 часа – для "Омикрона".

При этом на коже все варианты были полностью инактивированы через 15 секунд после воздействия дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе.