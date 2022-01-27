В России седьмые сутки подряд рекордно прирастает число новых больных COVID-19

Это рекордный для страны прирост инфицированных коронавирусом за 24 часа.

Предыдущие максимумы фиксировались 25 января (74 692), 24 января (67 809), 23 января (65,1 тыс.), 22 января (63,2 тыс.), 21 января (57,2 тыс.) и 20 января (49,5 тыс.).

Больше всего новых больных обнаружили в среду в Москве – почти 26,6 тыс.

Скончалось 26 января 665 пациентов с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 11,4 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло почти 329 тыс. больных.

В статистику по России местный минздрав включает данные в том числе с оккупированного украинского полуострова Крым.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

26 января 2022 года ВОЗ подтвердила рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции в мире – почти 3,85 млн. Всего с начала пандемии таких случаев уже почти 357 млн.

По числу инфицирований коронавирусом Россия находится на шестом месте в мире, лидируют США (71,3 млн).