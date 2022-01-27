ГОРДОН
 
 
МИР

В России седьмые сутки подряд рекордно прирастает число новых больных COVID-19

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В России число случаев COVID-19 превысило 11,4 млн
В России число случаев COVID-19 превысило 11,4 млн
Фото: ЕРА

26 января в России зарегистрировали 88 816 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 27 января сообщил специализированный портал минздрава РФ.

Это рекордный для страны прирост инфицированных коронавирусом за 24 часа.

Предыдущие максимумы фиксировались 25 января (74 692), 24 января (67 809)23 января (65,1 тыс.)22 января (63,2 тыс.)21 января (57,2 тыс.) и 20 января (49,5 тыс.).

Больше всего новых больных обнаружили в среду в Москве – почти 26,6 тыс.

Скончалось 26 января 665 пациентов с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 11,4 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло почти 329 тыс. больных.

В статистику по России местный минздрав включает данные в том числе с оккупированного украинского полуострова Крым.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

26 января 2022 года ВОЗ подтвердила рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции в мире – почти 3,85 млн. Всего с начала пандемии таких случаев уже почти 357 млн.

По числу инфицирований коронавирусом Россия находится на шестом месте в мире, лидируют США (71,3 млн).

Теги: Россия, эпидемия, Москва, рекорд, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зоозащитники готовят обращение в полицию после заявления Клопотенко о том, что в его ресторане готовят мясо животного из Красной книги
Зоозащитники готовят обращение в полицию после заявления Клопотенко о том, что в его ресторане готовят мясо животного из Красной книги
48-летняя Клум показала промежность с нижнего ракурса
48-летняя Клум показала промежность с нижнего ракурса
"Пусть это длится вечно", "Даже тату одинаковые". Monatik на пляже крупным планом снял страстный поцелуй с женой
"Пусть это длится вечно", "Даже тату одинаковые". Monatik на пляже крупным планом снял страстный поцелуй с женой
"Выйдешь за меня?", "Мамочка". В сети обсуждают снимки замужней 55-летней Хайек в объятиях молодого мужчины
"Выйдешь за меня?", "Мамочка". В сети обсуждают снимки замужней 55-летней Хайек в объятиях молодого мужчины
"Готовится за пять минут". Вкусный салат-намазка из сырков
"Готовится за пять минут". Вкусный салат-намазка из сырков
  Мужа 24-летней певицы Виктории Петрик арестовали в Одессе. Его подозревают в угоне авто для перепродажи
  Мужа 24-летней певицы Виктории Петрик арестовали в Одессе. Его подозревают в угоне авто для перепродажи
"Ого, огонь!", "Шикарная". 42-летняя Джанабаева снялась в плаще на голое тело
"Ого, огонь!", "Шикарная". 42-летняя Джанабаева снялась в плаще на голое тело
"Румяный пирожочек". Michelle Andrade снялась в мокром купальнике
"Румяный пирожочек". Michelle Andrade снялась в мокром купальнике
"Страшно за детей, потому что их бабушка поддерживает человека, который убивает украинцев". Дочь Егоровой заявила, что не общается с матерью
"Страшно за детей, потому что их бабушка поддерживает человека, который убивает украинцев". Дочь Егоровой заявила, что не общается с матерью
"Дорого-богато", "Понты, понты, понты". Седокова показала свой новый дом в США
"Дорого-богато", "Понты, понты, понты". Седокова показала свой новый дом в США
Принц Эндрю требует суда присяжных в США
Принц Эндрю требует суда присяжных в США
"Станете мамой", "Вы беременны". После предсказания гадалки Потапу о скором отцовстве Каменских снялась в скрывающем живот наряде
"Станете мамой", "Вы беременны". После предсказания гадалки Потапу о скором отцовстве Каменских снялась в скрывающем живот наряде
"Сиськи откуда взяла?", "Сладенькая киска". Дорофеева показала фигуру в кружевных трусах и белом лифе
"Сиськи откуда взяла?", "Сладенькая киска". Дорофеева показала фигуру в кружевных трусах и белом лифе
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке
"Ты – секси", "Непревзойденная красота". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик засветила грудь в глубоком декольте
"Ты – секси", "Непревзойденная красота". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик засветила грудь в глубоком декольте
"Жопа – отпад", "С родным целлюлитом". Тодоренко с нижнего ракурса показала голые ягодицы
"Жопа – отпад", "С родным целлюлитом". Тодоренко с нижнего ракурса показала голые ягодицы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (334461)
2
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (162991)
3
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (136168)
4
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (96335)
5
Каменских выставила на обозрение голый пах и грудь (91699)
6
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке (89362)
7
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук (82303)
8
"Без макияжа, без границ". 48-летняя Клум показала голую грудь и низ живота (75248)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS