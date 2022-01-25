В России пятые сутки подряд фиксируют рекордный прирост больных COVID-19

Это рекордный для страны прирост инфицированных коронавирусом за 24 часа.

Предыдущие максимумы фиксировались 23 января (65,1 тыс.), 22 января (63,2 тыс.), 21 января (57,2 тыс.) и 20 января (49,5 тыс.).

Больше всего новых больных обнаружили в Москве – 18,9 тыс.

Скончался 24 января в России 681 пациент с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 11,24 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 327 тыс. больных.

В статистику по России минздрав включает данные в том числе с оккупированного украинского полуострова Крым.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 24 января 2022 года, по данным ВОЗ, в мире подтвердили 349,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 5,59 млн пациентов с COVID-19.

По числу инфицирований коронавирусом Россия находится на шестом месте в мире, лидируют США (69,7 млн).