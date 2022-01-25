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В России пятые сутки подряд фиксируют рекордный прирост больных COVID-19

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Больше всего инфицированных выявляют в Москве
Больше всего инфицированных выявляют в Москве
Фото: ЕРА

24 января в России зарегистрировали 67 809 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 25 января сообщил специализированный портал минздрава РФ.

Это рекордный для страны прирост инфицированных коронавирусом за 24 часа.

Предыдущие максимумы фиксировались 23 января (65,1 тыс.)22 января (63,2 тыс.)21 января (57,2 тыс.) и 20 января (49,5 тыс.).

Больше всего новых больных обнаружили в Москве – 18,9 тыс.

Скончался 24 января в России 681 пациент с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 11,24 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 327 тыс. больных.

В статистику по России минздрав включает данные в том числе с оккупированного украинского полуострова Крым.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 24 января 2022 года, по данным ВОЗ, в мире подтвердили 349,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 5,59 млн пациентов с COVID-19.

По числу инфицирований коронавирусом Россия находится на шестом месте в мире, лидируют США (69,7 млн).

Теги: Россия, эпидемия, Москва, рекорд, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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