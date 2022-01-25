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В Украине 24 января привили от COVID-19 почти 70 тыс. человек. Большинство – вакциной Pfizer

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Всего в Украине привито от COVID-19 двумя дозами вакцины 14,49 млн человек, отметили в Минздраве
Всего в Украине привито от COVID-19 двумя дозами вакцины 14,49 млн человек, отметили в Минздраве
Фото: EPA

За сутки 24 января в Украине были вакцинированы против коронавирусной инфекции 69 546 человек. Об этом утром 25 января сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Первую дозу получили 27 261 человек, 24 700 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее дают людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получил 501 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 17 084 человека.

"С начала вакцинальной кампании привито 15 191 379 человек, из них получили первую дозу – 15 191 377 человек, получили две дозы – 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу – 13 609 человек, бустерную дозу – 225 868 человек. В общей сложности сделано 29 921 638 прививок", – сообщили в Минздраве.

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 24 января делали 876 мобильных бригад, также работали 3196 пунктов и 436 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (50 093), Sinovac (11 142), Moderna (6 829) и AstraZeneca (1 482).

23 января в Украине сделали более 22,5 тыс. прививок против коронавирусной инфекции.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/303145578506332

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, иммунизация от COVID-19 сохранила 18 тыс. жизней украинцев.

20 января 2022 года в Минздраве объявили о начале новой вспышки коронавирусной инфекции.

Теги: Украина, вакцинация, украинцы, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, иммунитет, Pfizer
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