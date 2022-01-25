В Украине 24 января привили от COVID-19 почти 70 тыс. человек. Большинство – вакциной Pfizer

Всего в Украине привито от COVID-19 двумя дозами вакцины 14,49 млн человек, отметили в Минздраве Фото: EPA

Первую дозу получили 27 261 человек, 24 700 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее дают людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получил 501 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 17 084 человека.

"С начала вакцинальной кампании привито 15 191 379 человек, из них получили первую дозу – 15 191 377 человек, получили две дозы – 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу – 13 609 человек, бустерную дозу – 225 868 человек. В общей сложности сделано 29 921 638 прививок", – сообщили в Минздраве.

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 24 января делали 876 мобильных бригад, также работали 3196 пунктов и 436 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (50 093), Sinovac (11 142), Moderna (6 829) и AstraZeneca (1 482).

23 января в Украине сделали более 22,5 тыс. прививок против коронавирусной инфекции.