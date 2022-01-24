Четвертая прививка от COVID-19 втрое повышает устойчивость к серьезному течению болезни у людей старше 60 лет – ученые

В Израиле четвертую прививку от коронавируса получили почти 600 тыс. человек Фото: EPA

Исследование базировалось на данных 400 тыс. граждан с четырьмя вакцинами и 600 тыс. человек – с тремя. Все участники были старше 60 лет.

"Предварительный анализ данных, в ходе которого изучалась полезность четвертой дозы, показал, что среди лиц в возрасте 60 лет и старше четвертая доза повышает защиту от инфекции примерно в два раза по сравнению с людьми, принимавшими третью дозу", – говорится в сообщении.

Кроме того, четвертая доза дает в три раза больше защиты от серьезного течения заболевания по сравнению с тремя дозами прививки, отметили в министерстве.