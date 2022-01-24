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Четвертая прививка от COVID-19 втрое повышает устойчивость к серьезному течению болезни у людей старше 60 лет – ученые

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В Израиле четвертую прививку от коронавируса получили почти 600 тыс. человек
В Израиле четвертую прививку от коронавируса получили почти 600 тыс. человек
Фото: EPA

Четвертая доза вакцины против COVID-19 обеспечивает втрое лучшую защиту от тяжелого течения болезни для людей старше 60 лет по сравнению с третьей дозой. К такому выводу пришли исследователи Медицинского центра имени Хаима Шибы в Израиле, предварительные результаты опубликовало 23 января министерство здравоохранения Израиля.

Исследование базировалось на данных 400 тыс. граждан с четырьмя вакцинами и 600 тыс. человек – с тремя. Все участники были старше 60 лет.

"Предварительный анализ данных, в ходе которого изучалась полезность четвертой дозы, показал, что среди лиц в возрасте 60 лет и старше четвертая доза повышает защиту от инфекции примерно в два раза по сравнению с людьми, принимавшими третью дозу", – говорится в сообщении.

Кроме того, четвертая доза дает в три раза больше защиты от серьезного течения заболевания по сравнению с тремя дозами прививки, отметили в министерстве.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным минздрава Израиля, за время эпидемии в стране подтвердили 2,4 млн случаев COVID-19, 8458 человек умерли. 30 августа в стране зафиксировано максимальное количество заражений коронавирусом за сутки с начала эпидемии.

Израиль стал первой страной, где разрешили введение второй бустерной (всего – четвертой) дозы. К 24 января одну дозу вакцины в стране получили 6,7 млн человек, две – 6 млн, три – 4,4 млн, четыре – почти 600 тыс.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Израиль, вакцинация, ученые, исследование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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