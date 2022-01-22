В России установлен очередной рекорд суточного прироста инфицированных коронавирусом

Этот показатель является рекордным с начала эпидемии. Максимальное количество новых инфицированных выявляют в России вторые сутки подряд – "Коммерсант" писал о рекорде 20 января, он был равен 49,5 тыс.
С начала эпидемии в стране подтвердили уже более 11 млн случаев COVID-19. Больше всего инфицирований зарегистрировано в Москве (2,16 млн), Санкт-Петербурге (912 тыс.) и Московской области (686 тыс.).
21 января в России скончался 681 пациент с COVID-19, всего после появления коронавируса – 325,4 тыс.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 21 января 2022 года, по данным ВОЗ, в мире подтвердили 340,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 5,57 млн пациентов с COVID-19.
По числу инфицирований коронавирусом Россия находится на шестом месте в мире, лидируют США (68,2 млн).