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В России установлен очередной рекорд суточного прироста инфицированных коронавирусом

Больше всего инфицирований коронавирусом в России зафиксировано в столице
Больше всего инфицирований коронавирусом в России зафиксировано в столице
Фото: ЕРА

21 января в России подтвердили 57 212 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил специализированный портал минздрава РФ.

Этот показатель является рекордным с начала эпидемии. Максимальное количество новых инфицированных выявляют в России вторые сутки подряд – "Коммерсант" писал о рекорде 20 января, он был равен 49,5 тыс.

С начала эпидемии в стране подтвердили уже более 11 млн случаев COVID-19. Больше всего инфицирований зарегистрировано в Москве (2,16 млн), Санкт-Петербурге (912 тыс.) и Московской области (686 тыс.).

21 января в России скончался 681 пациент с COVID-19, всего после появления коронавируса – 325,4 тыс.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 21 января 2022 года, по данным ВОЗ, в мире подтвердили 340,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 5,57 млн пациентов с COVID-19.

По числу инфицирований коронавирусом Россия находится на шестом месте в мире, лидируют США (68,2 млн).

Теги: Россия, эпидемия, Москва, Санкт-Петербург, рекорд, инфекция, Московская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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