В России установлен очередной рекорд суточного прироста инфицированных коронавирусом

Больше всего инфицирований коронавирусом в России зафиксировано в столице Фото: ЕРА

Этот показатель является рекордным с начала эпидемии. Максимальное количество новых инфицированных выявляют в России вторые сутки подряд – "Коммерсант" писал о рекорде 20 января, он был равен 49,5 тыс.

С начала эпидемии в стране подтвердили уже более 11 млн случаев COVID-19. Больше всего инфицирований зарегистрировано в Москве (2,16 млн), Санкт-Петербурге (912 тыс.) и Московской области (686 тыс.).

21 января в России скончался 681 пациент с COVID-19, всего после появления коронавируса – 325,4 тыс.