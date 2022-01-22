В Польше зафиксировали рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом

"Около 41 тыс. новых заражений при 151 тыс. сделанных тестов, в том числе 100 тыс. [методом] ПЦР. Заказы на тесты росли с каждым последующим днем уходящей недели", – написал он.
Министр отметил, что больше всего тестов на коронавирус делают обычно по понедельникам.
Dzi * blisko 41 tys nowych zaka * e * przy 151 tys wykonanych testów - w tym 100 tys PCR. Zlecenia na testy ros * y w ka * dym kolejnym dniu mijaj * cego tygodnia - do tej pory zawsze poniedzia * kowe zlecenia by * y najwi * ksze w tygodniu. W przysz * ym tygodniu z ca * pewno * ci * kolejne wzrosty. pic.twitter.com/cootkgAjRg— Adam Niedzielski (@a_niedzielski) January 22, 2022
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 21 января, в этот день был установлен новый рекорд суточного прироста – 36 664 новых случая COVID-19. Таким образом, 22 января установлен новый максимум.
22 января в Польше скончались 193 инфицированных коронавирусом, сообщает Polskie radio.
Всего с начала эпидемии в стране подтвердили почти 4,5 млн случаев коронавирусной инфекции и более 103 тыс. смертей пациентов с COVID-19.
В Польше против COVID-19 полностью вакцинировано около 60% граждан.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 21 января 2022 года, по данным ВОЗ, в мире подтвердили 340,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 5,57 млн пациентов с COVID-19.