В Польше зафиксировали рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом

С начала эпидемии в Польше подтвердили почти 4,5 млн случаев COVID-19 Фото: ЕРА

"Около 41 тыс. новых заражений при 151 тыс. сделанных тестов, в том числе 100 тыс. [методом] ПЦР. Заказы на тесты росли с каждым последующим днем уходящей недели", – написал он.

Министр отметил, что больше всего тестов на коронавирус делают обычно по понедельникам.

Dzi * blisko 41 tys nowych zaka * e * przy 151 tys wykonanych testów - w tym 100 tys PCR. Zlecenia na testy ros * y w ka * dym kolejnym dniu mijaj * cego tygodnia - do tej pory zawsze poniedzia * kowe zlecenia by * y najwi * ksze w tygodniu. W przysz * ym tygodniu z ca * pewno * ci * kolejne wzrosty. pic.twitter.com/cootkgAjRg — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) January 22, 2022

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 21 января, в этот день был установлен новый рекорд суточного прироста – 36 664 новых случая COVID-19. Таким образом, 22 января установлен новый максимум.

22 января в Польше скончались 193 инфицированных коронавирусом, сообщает Polskie radio.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили почти 4,5 млн случаев коронавирусной инфекции и более 103 тыс. смертей пациентов с COVID-19.

В Польше против COVID-19 полностью вакцинировано около 60% граждан.