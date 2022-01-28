Суточное число заражений COVID-19 в Украине снова выросло, среди заболевших – более 5 тыс. детей

Среди заболевших – 5 341 детей и 808 медиков.

Выздоровело 6 142 человека, попали в больницу – 3 342, умерли из-за болезни – 144.

Днем ранее, 26 января в стране выявили 32 393 новых случая заболевания СOVID-19, 25 января подтвердили 24 321 новый случай, 24 января – 19 118 новых случаев.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 980 610 человек; выздоровело – 3 608 094 человека; летальных исходов – 99 882.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года.

20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.