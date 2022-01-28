ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский: Предыдущие волны коронавируса уже нас так побили, что украинца без антител найти практически невозможно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Комаровский: Сегодня 30 тыс. заболели. 50 тыс. будет к концу месяца заболевать
Комаровский: Сегодня 30 тыс. заболели. 50 тыс. будет к концу месяца заболевать
Фото: Елена Посканная / Gordonua.com

Украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский прогнозирует, что в Украине к концу января будут фиксировать порядка 50 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в сутки. Об этом он заявил 28 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

"Вы говорите, угроза вторжения [России]. Всей стране в декабре сказали: у вас угроза вторжения, в середине января к вам придет "Омикрон". Вам сказали это месяц назад, больше уже. [...] Вам сказали – и что вы сделали? Сегодня 30 тыс. заболели. 50 тыс. будет к концу месяца заболевать. В день будет заболевать. Это нам повезет, если будет 50 тыс. А есть прогнозы, что у нас будет в день заболевать 80 тыс. человек", – заявил он.  

Поскольку на тестах в Украине "всю жизнь экономили и выявляли одного из четырех-пяти реально заболевших", официальная статистика не отображает реальной ситуации с заболеваемостью в стране, сказал Комаровский. По его оценке, COVID-19 переболела уже половина населения. 

"Плюс порядка 15 млн полностью вакцинированы. То есть фактически нас спасает только то, что предыдущие волны уже нас так побили, что украинца без антител найти практически невозможно. Но тем не менее что, в медицину вы влили много? Вы врачей мотивировали? Вы только сказали, что теперь врачи должны получать 20 тыс. грн в месяц, но за счет внутренних ресурсов. Теперь массово переводят этих врачей на полставки, увольняют санитарок, – и это мы классно к чему готовимся? К вторжению, которое уже идет", – заявил доктор.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года. 

20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

26 января в Украине подтвердили более 32 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, это рекордный показатель суточной заболеваемости в стране. Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 3,9 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 99 738 пациентов, выздоровело 3,6 млн человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: медицина, зарплата, эпидемия, Евгений Комаровский, врачи, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, ток-шоу "ГОРДОН"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ох уже эти твои кунаки", "Красивые тити". 24-летняя Кунаки показала снимки с отдыха в Бразилии
"Ох уже эти твои кунаки", "Красивые тити". 24-летняя Кунаки показала снимки с отдыха в Бразилии
Проживающая в Германии 47-летняя жена мэра Кличко: Я слышу потребности своего тела. Глаза с возрастом умеют рассказывать истории
Проживающая в Германии 47-летняя жена мэра Кличко: Я слышу потребности своего тела. Глаза с возрастом умеют рассказывать истории
  "Воспитательница сказала: "Может, не будете водить сына, пока все не уляжется?" Дочери Егоровой из-за позиции матери предложили уехать в РФ
  "Воспитательница сказала: "Может, не будете водить сына, пока все не уляжется?" Дочери Егоровой из-за позиции матери предложили уехать в РФ
"Приятно смотреть", "Не знаете, кого ждете?" 34-летняя Каменских показала новые фото в широкой толстовке
"Приятно смотреть", "Не знаете, кого ждете?" 34-летняя Каменских показала новые фото в широкой толстовке
Мила Кунис и Эштон Катчер сходили на свидание. В сеть попали фото пары
Мила Кунис и Эштон Катчер сходили на свидание. В сеть попали фото пары
Денев, Юппер, Боннар. Во Франции попрощались с разбившимся в горах 37-летним Гаспаром Ульелем. Фото
Денев, Юппер, Боннар. Во Франции попрощались с разбившимся в горах 37-летним Гаспаром Ульелем. Фото
"Сосочки прямо в душу смотрят", "Сисяндры". Собчак позировала с широко разведенными ногами и показала соски
"Сосочки прямо в душу смотрят", "Сисяндры". Собчак позировала с широко разведенными ногами и показала соски
"Такой красавчик". В сети показали фото единственного внука Бориса Немцова – трехлетнего Бориса Немцова-младшего
"Такой красавчик". В сети показали фото единственного внука Бориса Немцова – трехлетнего Бориса Немцова-младшего
"Зачем такой козел ей нужен?", "Альфонс". Экс-муж Ани Лорак показал новые фото с невестой и отреагировал на критику
"Зачем такой козел ей нужен?", "Альфонс". Экс-муж Ани Лорак показал новые фото с невестой и отреагировал на критику
30-летняя Maruv ждет первенца – СМИ
30-летняя Maruv ждет первенца – СМИ
  "Батько наш – Бандера". Верка Сердючка поддержала флешмоб. Видео
  "Батько наш – Бандера". Верка Сердючка поддержала флешмоб. Видео
"Десны на фото зачем?", "Вау, Господи". Костромичева опубликовала новые фото и задала подписчикам вопрос
"Десны на фото зачем?", "Вау, Господи". Костромичева опубликовала новые фото и задала подписчикам вопрос
Зюбина заявила, что спецслужбы должны отреагировать на слова Егоровой о поддержке Путина на фоне возможного вторжения РФ в Украину
Зюбина заявила, что спецслужбы должны отреагировать на слова Егоровой о поддержке Путина на фоне возможного вторжения РФ в Украину
Журналисты показали, как Хлебникова выглядит после пожара. Певица обратилась к юристам
Журналисты показали, как Хлебникова выглядит после пожара. Певица обратилась к юристам
"Бабки в очереди крестились?" Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала, в каком виде ходила к семейному врачу
"Бабки в очереди крестились?" Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала, в каком виде ходила к семейному врачу
"Что хуже – не иметь детей или дожить, что твои от тебя отрекаются". Навроцкая показала личную переписку с поддерживающей Путина Егоровой
"Что хуже – не иметь детей или дожить, что твои от тебя отрекаются". Навроцкая показала личную переписку с поддерживающей Путина Егоровой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (354074)
2
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (172662)
3
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке (166153)
4
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук (90637)
5
"Без макияжа, без границ". 48-летняя Клум показала голую грудь и низ живота (78378)
6
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях (74941)
7
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье (72808)
8
"Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой (61753)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS