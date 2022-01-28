Комаровский: Предыдущие волны коронавируса уже нас так побили, что украинца без антител найти практически невозможно

"Вы говорите, угроза вторжения [России]. Всей стране в декабре сказали: у вас угроза вторжения, в середине января к вам придет "Омикрон". Вам сказали это месяц назад, больше уже. [...] Вам сказали – и что вы сделали? Сегодня 30 тыс. заболели. 50 тыс. будет к концу месяца заболевать. В день будет заболевать. Это нам повезет, если будет 50 тыс. А есть прогнозы, что у нас будет в день заболевать 80 тыс. человек", – заявил он.

Поскольку на тестах в Украине "всю жизнь экономили и выявляли одного из четырех-пяти реально заболевших", официальная статистика не отображает реальной ситуации с заболеваемостью в стране, сказал Комаровский. По его оценке, COVID-19 переболела уже половина населения.

"Плюс порядка 15 млн полностью вакцинированы. То есть фактически нас спасает только то, что предыдущие волны уже нас так побили, что украинца без антител найти практически невозможно. Но тем не менее что, в медицину вы влили много? Вы врачей мотивировали? Вы только сказали, что теперь врачи должны получать 20 тыс. грн в месяц, но за счет внутренних ресурсов. Теперь массово переводят этих врачей на полставки, увольняют санитарок, – и это мы классно к чему готовимся? К вторжению, которое уже идет", – заявил доктор.