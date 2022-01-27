Доля заболевших и госпитализированных с COVID-19 детей достигла самых высоких значений за все время эпидемии – НАН Украины

В Минздраве сообщали, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети Фото: depositphotos.com

"Доля детей среди случаев болезни и случаев госпитализаций достигла самых высоких значений за все время пандемии... Резко возросла вовлеченность детей в эпидемический процесс: их доля среди всех случаев болезни достигла 15%, а среди всех случаев госпитализаций – 18%. Оба значения максимальны за все время наблюдений", – говорится в отчете.

Также доля госпитализированных среди случаев болезни в возрастной категории 0–9 лет превысила соответствующую долю в категории 60–69 лет. В НАН сообщили, что эти показатели на фоне аналогичных мировых данных указывают на смещение свойств вируса.