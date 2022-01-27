Европейский регулятор одобрил таблетки от COVID-19 от Pfizer

Решение принял Комитет EMA по лекарственным средствам для человека.
"Комитет рекомендовал разрешить Paxlovid для лечения COVID-19 у взрослых, которым не требуется дополнительный кислород и у которых повышен риск развития тяжелой формы заболевания", – говорится в сообщении.
EMA при принятии решения руководствовалось данными исследования, показывающего, что лечение Paxlovid значительно снижает количество госпитализаций или смертей у пациентов, у которых есть хотя бы одно заболевание, подвергающее их риску тяжелого течения COVID-19.
"Большинство пациентов в исследовании были инфицированы "Дельта"-вариантом [коронавируса]. Основываясь на лабораторных исследованиях, ожидается, что Paxlovid также будет активен против "Омикрона" и других вариантов", – говорится в сообщении.
В марте 2021 года американская фармацевтическая компания Pfizer начала первую фазу исследований таблеток Paxlovid. Уже в апреле руководство компании пообещало, что выпуск таблеток от COVID-19 запланирован до конца 2021 года.
Paxlovid состоит из двух действующих веществ – нирматрелвира и ритонавира, которые выпускаются в виде отдельных таблеток. Их нужно принимать дважды в день в течение пяти дней. По информации производителя, Paxlovid снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у пациентов из групп риска.
Препарат уже одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам и Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США.
16 декабря министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что украинские власти подписали с Pfizer контракт на поставку 300 тыс. курсов Paxlovid.