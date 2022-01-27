Европейский регулятор одобрил таблетки от COVID-19 от Pfizer

Ожидается, что Paxlovid также будет активен против "Омикрона" и других вариантов коронавируса, заявили в EMA Фото: EPA

Решение принял Комитет EMA по лекарственным средствам для человека.

"Комитет рекомендовал разрешить Paxlovid для лечения COVID-19 у взрослых, которым не требуется дополнительный кислород и у которых повышен риск развития тяжелой формы заболевания", – говорится в сообщении.

EMA при принятии решения руководствовалось данными исследования, показывающего, что лечение Paxlovid значительно снижает количество госпитализаций или смертей у пациентов, у которых есть хотя бы одно заболевание, подвергающее их риску тяжелого течения COVID-19.

"Большинство пациентов в исследовании были инфицированы "Дельта"-вариантом [коронавируса]. Основываясь на лабораторных исследованиях, ожидается, что Paxlovid также будет активен против "Омикрона" и других вариантов", – говорится в сообщении.