Без COVID-вакцинации медиков и чиновников отстранят от работы – вступил в силу приказ Минздрава Украины

Вступил в силу приказ Минздрава, расширяющий список профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна Фото: EPA

Согласно приказу, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации от COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабмином, добавляются сотрудники:

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Представители профессий, входящих в список, должны были сделать хотя бы одну прививку от коронавируса до 31 января, иначе их будут отстранять от работы без сохранения заработной платы.

В Минздраве напомнили, что прививки от COVID-19 уже обязательны для работников центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, педагогов, работников стратегически важных объектов.

Это требование не относятся к людям, у которых есть подтвержденные медиками абсолютные противопоказания к прививкам от коронавируса.