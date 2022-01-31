Без COVID-вакцинации медиков и чиновников отстранят от работы – вступил в силу приказ Минздрава Украины

Согласно приказу, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации от COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабмином, добавляются сотрудники:
Представители профессий, входящих в список, должны были сделать хотя бы одну прививку от коронавируса до 31 января, иначе их будут отстранять от работы без сохранения заработной платы.
В Минздраве напомнили, что прививки от COVID-19 уже обязательны для работников центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, педагогов, работников стратегически важных объектов.
Это требование не относятся к людям, у которых есть подтвержденные медиками абсолютные противопоказания к прививкам от коронавируса.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.
4 октября 2021 года Минздрав утвердил первую версию списка профессий, для представителей которых вакцинация от коронавируса обязательна. Приказ был опубликован 7 октября.