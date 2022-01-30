В мире сделали более 10 млрд прививок от COVID-19

Вакцинация стартовала в 184 странах, последний суточный показатель составил 31,7 млн доз.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
Агентство отмечает, что на 100 человек во всем мире было введено 128 доз вакцины, но распределение было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 10 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.
В Украине вакцинация стартовала 24 февраля 2021 года. По состоянию на 30 января 2022 года в стране минимум одну дозу вакцины получили 15,3 млн человек, две дозы – 14,6 млн, дополнительную дозу – 16,6 тыс., бустерную – 333 тыс.