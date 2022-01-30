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В мире сделали более 10 млрд прививок от COVID-19

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Вакцинация от коронавируса в мире началась в конце 2020 года
Вакцинация от коронавируса в мире началась в конце 2020 года
Фото: EPA

В мире по состоянию на 30 января сделали более 10,1 млрд прививок от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация стартовала в 184 странах, последний суточный показатель составил 31,7 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

  • материковый Китай (почти 3 млрд доз, полностью вакцинированы 86,6% населения);
  • Индия (1,7 млрд доз, полностью вакцинированы 51% населения);
  • страны Евросоюза (825,6 млн доз, полностью вакцинированы 71,7% населения);
  • США (538 млн доз, полностью вакцинированы 63,1% населения);
  • Бразилия (360,5 млн доз, полностью вакцинированы 70,7% населения).

Агентство отмечает, что на 100 человек во всем мире было введено 128 доз вакцины, но распределение было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 10 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля 2021 года. По состоянию на 30 января 2022 года в стране минимум одну дозу вакцины получили 15,3 млн человек, две дозы – 14,6 млн, дополнительную дозу – 16,6 тыс., бустерную – 333 тыс. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Индия, Китай, Бразилия, вакцинация, Bloomberg, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки
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