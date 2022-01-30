В мире сделали более 10 млрд прививок от COVID-19

Вакцинация от коронавируса в мире началась в конце 2020 года Фото: EPA

Вакцинация стартовала в 184 странах, последний суточный показатель составил 31,7 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (почти 3 млрд доз, полностью вакцинированы 86,6% населения);

Индия (1,7 млрд доз, полностью вакцинированы 51% населения);

страны Евросоюза (825,6 млн доз, полностью вакцинированы 71,7% населения);

США (538 млн доз, полностью вакцинированы 63,1% населения);

Бразилия (360,5 млн доз, полностью вакцинированы 70,7% населения).

Агентство отмечает, что на 100 человек во всем мире было введено 128 доз вакцины, но распределение было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 10 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.