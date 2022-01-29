В Украине за сутки привили от коронавируса более 78,5 тыс. человек

Всего в Украине привито от коронавируса хотя бы одной дозой 15,3 млн человек Фото: EPA

Первую дозу получили 27 672 человека, вторую дозу – 23 712 человек, дополнительную дозу – 736 человек, бустерную дозу – 26 444 человека.

Всего с начала вакцинальной кампании привито хотя бы одной дозой 15 306 057 человек. Получили две дозы – 14 600 434 человека, дополнительную дозу – 16 362 человека, бустерную дозу – 322 543 человека. В общей сложности сделано 30 245 396 прививок.

На сайте Минздрава указано, что прививки украинцам 28 января делали 868 мобильных бригад, также работали 3270 пунктов и 434 центра вакцинации. Использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (58 553), Sinovac (12 195), Moderna (6211) и AstraZeneca (1 605).