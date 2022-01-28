Бустерную прививку от коронавируса нужно делать не раньше, чем через полгода после предыдущей – Минздрав Украины

"Людям, прошедшим полный курс вакцинации, бустерная доза вводится через шесть – девять месяцев", – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что отдельной категории людей, которые имеют иммунную недостаточность, бустерная доза вводится через три – шесть месяцев после дополнительной дозы.

Контекст:

27 января ряд СМИ, ссылаясь на постановление Кабмина, писали, что срок введения бустерной дозы сократили до 90 дней.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

К 28 января в Украине хотя бы одну прививку от коронавируса получили 15,3 млн человек, две – 14,6 млн. Дополнительную дозу получили более 15 тыс. человек, а бустерную – 296 тыс. человек.