В Украине за сутки сделали более 81 тыс. прививок от коронавируса

С начала вакцинальной кампании в Украине сделано 30,17 млн прививок от коронавируса Фото: ЕРА

Первую дозу получили 28 185 человек, вторую дозу – 27 228 человек, дополнительную – 705 человек, бустерную – 24 980 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине получили первую дозу – 15 278 385 человек, получили две дозы – 14 576 722 человека, получили дополнительную дозу – 15 626 человек, бустерную дозу – 296 099 человек. В общей сложности сделано 30 166 832 прививки.

На сайте Минздрава указано, что прививки украинцам 27 января делала 971 мобильная бригада, также работали 3330 пунктов и 436 центров вакцинации. Использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (60 626), Sinovac (12 565), Moderna (6463) и AstraZeneca (1444).