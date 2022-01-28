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ОБЩЕСТВО

В Украине за сутки сделали более 81 тыс. прививок от коронавируса

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С начала вакцинальной кампании в Украине сделано 30,17 млн прививок от коронавируса
С начала вакцинальной кампании в Украине сделано 30,17 млн прививок от коронавируса
Фото: ЕРА

27 января 81 098 человек были вакцинированы против COVID-19. Об этом утром 28 января сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

Первую дозу получили 28 185 человек, вторую дозу – 27 228 человек, дополнительную – 705 человек, бустерную – 24 980 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине получили первую дозу – 15 278 385 человек, получили две дозы – 14 576 722 человека, получили дополнительную дозу – 15 626 человек, бустерную дозу – 296 099 человек. В общей сложности сделано 30 166 832 прививки.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/305024888318401

На сайте Минздрава указано, что прививки украинцам 27 января делала 971 мобильная бригада, также работали 3330 пунктов и 436 центров вакцинации. Использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (60 626), Sinovac (12 565), Moderna (6463) и AstraZeneca (1444).

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки
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