Украинцы потратили 209 млн грн из средств программы "єПідтримка" на покупку железнодорожных билетов

"Всего за время действия программы – с декабря прошлого года – пассажиры потратили на билеты на поезда более 209 млн грн. Средний чек одной транзакции составляет 379 грн", – отметили в релизе.
Украинцы совершили транзакции в чат-боте "Укрзалізниці" в Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger, на сайте booking.uz.gov.ua, на партнерских ресурсах и в кассах.
15 ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.
Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.
Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.
В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.
17 января 2022 года в Минэкономики Украины заявили, что в рамках "єПідтримки" украинцам выплачено почти 7 млрд грн, из них 1,5 млрд грн граждане уже потратили.