Украинцы потратили 209 млн грн из средств программы "єПідтримка" на покупку железнодорожных билетов

"Всего за время действия программы – с декабря прошлого года – пассажиры потратили на билеты на поезда более 209 млн грн. Средний чек одной транзакции составляет 379 грн", – отметили в релизе.

Украинцы совершили транзакции в чат-боте "Укрзалізниці" в Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger, на сайте booking.uz.gov.ua, на партнерских ресурсах и в кассах.