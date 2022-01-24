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ДЕНЬГИ

Украинцы с сегодняшнего дня могут покупать лекарства по программе "єПідтримка"

Лекарства можно купить в аптеках по рецепту врача и без него
Лекарства можно купить в аптеках по рецепту врача и без него
Фото: depositphotos.com

С 24 января украинцы в возрасте от 60 лет могут тратить средства, начисленные по программе "єПідтримка", на лекарства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики в Telegram.

"Купить можно лекарственные средства, разрешенные к применению в Украине, как в аптечных заведениях, так и в интернет-аптеках. Сейчас более 3,5 млн граждан старше 60 лет имеют "зеленый" сертификат вакцинации от COVID-19, из них около 1 млн уже присоединились к программе", – отметили в релизе.

Лекарства можно купить в аптеках по рецепту врача и без него.

"Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно оформлена карточка, неважно, главное, чтобы на момент покупки лекарства владельцу исполнилось 60 лет", – уточнили в министерстве.

Контекст:

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.

17 января 2022 года в Минэкономики Украины заявили, что в рамках "єПідтримки" украинцам выплачено почти 7 млрд грн, из них 1,5 млрд грн граждане уже потратили.

19 января Кабмин расширил действие программы "єПідтримка", позволив украинцам старше 60 лет тратить выплаты на лекарства. В будущем действие программы Кабмин планирует расширить на детей и подростков в возрасте 12–17 лет, заявлял Шмыгаль.

Теги: Украина, банки, экономика, аптеки, лекарства, вакцинация, деньги, украинцы, выплаты, Минэкономики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, пандемия, коронавирус, рецепты, єПідтримка
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