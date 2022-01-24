Украинцы с сегодняшнего дня могут покупать лекарства по программе "єПідтримка"

Лекарства можно купить в аптеках по рецепту врача и без него Фото: depositphotos.com

"Купить можно лекарственные средства, разрешенные к применению в Украине, как в аптечных заведениях, так и в интернет-аптеках. Сейчас более 3,5 млн граждан старше 60 лет имеют "зеленый" сертификат вакцинации от COVID-19, из них около 1 млн уже присоединились к программе", – отметили в релизе.

Лекарства можно купить в аптеках по рецепту врача и без него.

"Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно оформлена карточка, неважно, главное, чтобы на момент покупки лекарства владельцу исполнилось 60 лет", – уточнили в министерстве.