За два дня украинцы за средства программы "єПідтримка" купили лекарства на 6,5 млн грн – Шмыгаль

Шмыгаль: Более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат, 1,7 млрд грн уже потрачено Фото: kmu.gov.ua

"На данный момент более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат, 1,7 млрд грн уже потрачено. С 24 января правительство расширило действие программы для граждан старше 60 лет, и только за два дня украинцы купили лекарств за деньги программы "єПідтримка" более чем на 6,5 млн грн", – рассказал Шмыгаль.

Премьер ранее говорил, что Кабмин планирует расширить программу на детей и подростков в возрасте 12–17 лет. Сегодня он отметил, что параллельно этому в направления программы добавят услуги образования.

Шмыгаль напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить программу, чтобы за счет этих средств можно было оплатить коммунальные услуги, а также анонсировал выплату по 500 грн за получение бустерной дозы.

"Правительство сейчас активно работает над внедрением этой инициативы", – отметил премьер.