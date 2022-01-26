За два дня украинцы за средства программы "єПідтримка" купили лекарства на 6,5 млн грн – Шмыгаль

"На данный момент более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат, 1,7 млрд грн уже потрачено. С 24 января правительство расширило действие программы для граждан старше 60 лет, и только за два дня украинцы купили лекарств за деньги программы "єПідтримка" более чем на 6,5 млн грн", – рассказал Шмыгаль.
Премьер ранее говорил, что Кабмин планирует расширить программу на детей и подростков в возрасте 12–17 лет. Сегодня он отметил, что параллельно этому в направления программы добавят услуги образования.
Шмыгаль напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить программу, чтобы за счет этих средств можно было оплатить коммунальные услуги, а также анонсировал выплату по 500 грн за получение бустерной дозы.
"Правительство сейчас активно работает над внедрением этой инициативы", – отметил премьер.
15 ноября 2021 года Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.
Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.
Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.
В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.
17 января 2022 года в Минэкономики Украины заявили, что в рамках "єПідтримки" украинцам выплачено почти 7 млрд грн, из них 1,5 млрд грн граждане уже потратили.