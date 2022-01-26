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ОБЩЕСТВО

За два дня украинцы за средства программы "єПідтримка" купили лекарства на 6,5 млн грн – Шмыгаль

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Шмыгаль: Более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат, 1,7 млрд грн уже потрачено
Шмыгаль: Более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат, 1,7 млрд грн уже потрачено
Фото: kmu.gov.ua

Государственная программа выплат гражданам, вакцинированным от коронавирусной инфекции ("єПідтримка") ,оказалась "крайне успешной и популярной", заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 января на заседании правительства. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На данный момент более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат, 1,7 млрд грн уже потрачено. С 24 января правительство расширило действие программы для граждан старше 60 лет, и только за два дня украинцы купили лекарств за деньги программы "єПідтримка" более чем на 6,5 млн грн", – рассказал Шмыгаль. 

Премьер ранее говорил, что Кабмин планирует расширить программу на детей и подростков в возрасте 12–17 лет. Сегодня он отметил, что параллельно этому в направления программы добавят услуги образования. 

Шмыгаль напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить программу, чтобы за счет этих средств можно было оплатить коммунальные услуги, а также анонсировал выплату по 500 грн за получение бустерной дозы. 

"Правительство сейчас активно работает над внедрением этой инициативы", – отметил премьер. 

Контекст:

15 ноября 2021 года Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.

17 января 2022 года в Минэкономики Украины заявили, что в рамках "єПідтримки" украинцам выплачено почти 7 млрд грн, из них 1,5 млрд грн граждане уже потратили.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: правительство, лекарства, вакцинация, выплаты, подростки, Денис Шмыгаль, Кабмин, коронавирус, єПідтримка
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