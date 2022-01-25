СБУ разоблачила группу, подделывавшую COVID-сертификаты. Ее организовал депутат райсовета Харьковской области

По данным следствия, организовал противоправную деятельность директор "Центра первичной медико-санитарной помощи" одного из районов Харьковской области, который является депутатом местного совета. В схеме участвовали две жительницы Луганской области, возглавлявшие коммерческую структуру по трудоустройству за рубежом. Поддельные сертификаты были частью пакета услуг, который они предлагали клиентам.
"Депутат местного совета отвечал за "достоверность" фальшивок. Он обеспечивал внесение данных о прививке в электронную систему eHealth по отношению к украинцам, которых на самом деле не вакцинировали. Стоила такая фальшивка 2,2 тыс. грн. Клиентская сеть злоумышленников распространялась на Харьковскую, Луганскую, Полтавскую и Киевскую области. Схема действовала полгода с месячным оборотом более 100 тыс. грн", – рассказали в СБУ.
Правоохранители задокументировали восемь эпизодов незаконной деятельности. Фигурантам планируют сообщить о подозрении по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений), ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Кабинет Министров Украины 22 сентября 2021 года на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.
1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.
Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.
По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.
17 ноября профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.
Замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян в интервью LB.ua, опубликованном 12 января 2022 года, рассказала, что с начала карантина в Украине открыли почти 2300 уголовных производств из-за фейковых COVID-сертификатов.
Рада 25 января отклонила правительственный законопроект №6084.