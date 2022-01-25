СБУ разоблачила группу, подделывавшую COVID-сертификаты. Ее организовал депутат райсовета Харьковской области

По данным следствия, организовал противоправную деятельность директор "Центра первичной медико-санитарной помощи" одного из районов Харьковской области, который является депутатом местного совета. В схеме участвовали две жительницы Луганской области, возглавлявшие коммерческую структуру по трудоустройству за рубежом. Поддельные сертификаты были частью пакета услуг, который они предлагали клиентам.

"Депутат местного совета отвечал за "достоверность" фальшивок. Он обеспечивал внесение данных о прививке в электронную систему eHealth по отношению к украинцам, которых на самом деле не вакцинировали. Стоила такая фальшивка 2,2 тыс. грн. Клиентская сеть злоумышленников распространялась на Харьковскую, Луганскую, Полтавскую и Киевскую области. Схема действовала полгода с месячным оборотом более 100 тыс. грн", – рассказали в СБУ.

Правоохранители задокументировали восемь эпизодов незаконной деятельности. Фигурантам планируют сообщить о подозрении по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений), ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.