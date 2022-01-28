Ляшко заявил, что Украина на 100% обеспечена вакцинами от коронавируса

Ляшко о вакцинации от коронавируса: Никаких перебоев не будет ни на день, это мы гарантируем Фото: Виктор Ляшко / Facebook

"В этом году у нас есть стопроцентное обеспечение вакцинами, никаких перебоев не будет ни на день, это мы гарантируем", – сказал он.

Министр отметил, что вакцины от COVID-19 Украина как закупает за счет госбюджета, так и продолжает получать по программе COVAX.

"По данным математического моделирования, благодаря вакцинации в Украине спасено 18 тыс. жизней. Это столько же, сколько умерло наших граждан из-за коронавирусной болезни в первый год пандемии", – сказал Ляшко.

Он добавил, что ключевые приоритеты Минздрава на 2022 год – дальнейшее увеличение охвата населения вакцинацией, завершение первичного курса прививок, поиск и вакцинация тех, кто еще не привился, а также обеспечение желающих бустерными дозами.