Ляшко заявил, что Украина на 100% обеспечена вакцинами от коронавируса

"В этом году у нас есть стопроцентное обеспечение вакцинами, никаких перебоев не будет ни на день, это мы гарантируем", – сказал он.
Министр отметил, что вакцины от COVID-19 Украина как закупает за счет госбюджета, так и продолжает получать по программе COVAX.
"По данным математического моделирования, благодаря вакцинации в Украине спасено 18 тыс. жизней. Это столько же, сколько умерло наших граждан из-за коронавирусной болезни в первый год пандемии", – сказал Ляшко.
Он добавил, что ключевые приоритеты Минздрава на 2022 год – дальнейшее увеличение охвата населения вакцинацией, завершение первичного курса прививок, поиск и вакцинация тех, кто еще не привился, а также обеспечение желающих бустерными дозами.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.
К 28 января в Украине хотя бы одну прививку от коронавируса получили 15,3 млн человек, две – около 14,6 млн. Дополнительную дозу получили 15,6 тыс. человек, а бустерную – 296 тыс. человек.