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Ляшко заявил, что Украина на 100% обеспечена вакцинами от коронавируса

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Ляшко о вакцинации от коронавируса: Никаких перебоев не будет ни на день, это мы гарантируем
Ляшко о вакцинации от коронавируса: Никаких перебоев не будет ни на день, это мы гарантируем
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

В Украине вакцинирована от коронавирусной инфекции хотя бы одной дозой уже половина взрослого населения, 47% – двумя дозами, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Об этом он сказал, выступая в Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В этом году у нас есть стопроцентное обеспечение вакцинами, никаких перебоев не будет ни на день, это мы гарантируем", – сказал он.

Министр отметил, что вакцины от COVID-19 Украина как закупает за счет госбюджета, так и продолжает получать по программе COVAX.

"По данным математического моделирования, благодаря вакцинации в Украине спасено 18 тыс. жизней. Это столько же, сколько умерло наших граждан из-за коронавирусной болезни в первый год пандемии", – сказал Ляшко.

Он добавил, что ключевые приоритеты Минздрава на 2022 год – дальнейшее увеличение охвата населения вакцинацией, завершение первичного курса прививок, поиск и вакцинация тех, кто еще не привился, а также обеспечение желающих бустерными дозами. 

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

К 28 января в Украине хотя бы одну прививку от коронавируса получили 15,3 млн человек, две – около 14,6 млн. Дополнительную дозу получили 15,6 тыс. человек, а бустерную – 296 тыс. человек.

Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки
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