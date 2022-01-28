Шесть областей активно движутся к переходу в "красную" зону карантина – Ляшко

Он напомнил, что уровни эпидемической опасности определяет система адаптивного карантина, которая уже показала свою эффективность во время предыдущих волн заболеваемости.

"Сейчас система адаптивного карантина уже начала реагировать на рост заболеваемости в Украине. Наша система индикаторов базируется не на показателях выявленных случаев в сутки, а на аналитической модели, которая фокусируется на уровне загрузки системы здравоохранения. Эта модель уже отнесла Ивано-Франковскую и Ровенскую области к "красному" уровню эпидемической опасности", – сказал министр.

Ляшко подчеркнул, что эти регионы имеют самый низкий уровень охвата вакцинацией от COVID-19 – 36% и 42% соответственно. При этом регионы-лидеры – Киев, Киевская и Полтавская области – показывают уровень в более чем 70% вакцинированного полным курсом взрослого населения.

"Корреляция очень четкая. Регионы-лидеры по вакцинации пребывают в "желтом" уровне и имеют одни из самых низких уровней госпитализации и заполненности коек с кислородом. Регионы-аутсайдеры по вакцинации активно движутся в сторону "красного" уровня", – сказал глава Минздрава.

Он призвал "не ждать, когда это все закончится", а делать прививки. По его данным мРНК-вакцины показывают 90-процентную эффективность от госпитализации при штамме "Омикрон".