Шесть областей активно движутся к переходу в "красную" зону карантина – Ляшко

Он напомнил, что уровни эпидемической опасности определяет система адаптивного карантина, которая уже показала свою эффективность во время предыдущих волн заболеваемости.
"Сейчас система адаптивного карантина уже начала реагировать на рост заболеваемости в Украине. Наша система индикаторов базируется не на показателях выявленных случаев в сутки, а на аналитической модели, которая фокусируется на уровне загрузки системы здравоохранения. Эта модель уже отнесла Ивано-Франковскую и Ровенскую области к "красному" уровню эпидемической опасности", – сказал министр.
Ляшко подчеркнул, что эти регионы имеют самый низкий уровень охвата вакцинацией от COVID-19 – 36% и 42% соответственно. При этом регионы-лидеры – Киев, Киевская и Полтавская области – показывают уровень в более чем 70% вакцинированного полным курсом взрослого населения.
"Корреляция очень четкая. Регионы-лидеры по вакцинации пребывают в "желтом" уровне и имеют одни из самых низких уровней госпитализации и заполненности коек с кислородом. Регионы-аутсайдеры по вакцинации активно движутся в сторону "красного" уровня", – сказал глава Минздрава.
Он призвал "не ждать, когда это все закончится", а делать прививки. По его данным мРНК-вакцины показывают 90-процентную эффективность от госпитализации при штамме "Омикрон".
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
Осенью 2021 года ряд областей и Киев были в "красной" зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в "желтую". Последними "красную" зону покинули Волынская и Запорожская области. С 30 декабря все регионы оказались в "желтой" зоне.
В начале 2022 года ситуация эпидситуация в Украине ухудшилась. С 24 января в "красную" зону карантина официально перешла Ивано-Франковская область. Ровенская область сделала это с 27 января. Эпидемические показатели соответствуют "желтой" зоне карантина в девяти регионах, остальные – "оранжевые" и "красные".
За все время пандемии в Украине заболели 3,98 млн человек, умерли почти 100 тыс. За последние сутки установлен рекордный прирост заражений – более 34 тыс.