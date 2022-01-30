Бустерную прививку от коронавируса получили 333 тыс. украинцев

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 34 202 человека. Из них вакцинировано первой дозой 12 092 человека, получили вторую дозу 11 400 человек, получили дополнительную дозу 235 человек, получили ревакцинальную (бустерную) дозу 10 475 человек", – говорится в сообщении.
В субботу прививки делали 431 мобильная бригада по иммунизации, а также в 2561 пункте и 441 центре вакцинации.
Больше всего доз вакцины ввели за 24 часа в Киеве – 4940.
"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 30 279 598 прививок. Вакцинирован 15 318 151 человек, из них получили первую дозу 15 318 149 человек, получили две дозы 14 611 834 человека, получили дополнительную дозу 16 597 человек, получили бустерную дозу 333 018 человек", – рассказали в Минздраве.
По данным ведомства, больше всего прививок сделали в субботу вакциной от Pfizer (25 953).
28 января в Украине от коронавируса вакцинировали более 78 тыс. человек.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.