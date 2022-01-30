Бустерную прививку от коронавируса получили 333 тыс. украинцев

Вакцинация против COVID-19 продолжается в Украине почти год Фото: ЕРА

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 34 202 человека. Из них вакцинировано первой дозой 12 092 человека, получили вторую дозу 11 400 человек, получили дополнительную дозу 235 человек, получили ревакцинальную (бустерную) дозу 10 475 человек", – говорится в сообщении.

В субботу прививки делали 431 мобильная бригада по иммунизации, а также в 2561 пункте и 441 центре вакцинации.

Больше всего доз вакцины ввели за 24 часа в Киеве – 4940.

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 30 279 598 прививок. Вакцинирован 15 318 151 человек, из них получили первую дозу 15 318 149 человек, получили две дозы 14 611 834 человека, получили дополнительную дозу 16 597 человек, получили бустерную дозу 333 018 человек", – рассказали в Минздраве.

По данным ведомства, больше всего прививок сделали в субботу вакциной от Pfizer (25 953).

28 января в Украине от коронавируса вакцинировали более 78 тыс. человек.