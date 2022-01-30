ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Бустерную прививку от коронавируса получили 333 тыс. украинцев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вакцинация против COVID-19 продолжается в Украине почти год
Вакцинация против COVID-19 продолжается в Украине почти год
Фото: ЕРА

В субботу, 29 января, в Украине сделали 34 тыс. прививок от коронавирусной инфекции. Об этом 30 января проинформировал специализированный портал Министерства здравоохранения.

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 34 202 человека. Из них вакцинировано первой дозой 12 092 человека, получили вторую дозу 11 400 человек, получили дополнительную дозу 235 человек, получили ревакцинальную (бустерную) дозу 10 475 человек", – говорится в сообщении.

В субботу прививки делали 431 мобильная бригада по иммунизации, а также в 2561 пункте и 441 центре вакцинации.

Больше всего доз вакцины ввели за 24 часа в Киеве – 4940.

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 30 279 598 прививок. Вакцинирован 15 318 151 человек, из них получили первую дозу 15 318 149 человек, получили две дозы 14 611 834 человека, получили дополнительную дозу 16 597 человек, получили бустерную дозу 333 018 человек", – рассказали в Минздраве.

По данным ведомства, больше всего прививок сделали в субботу вакциной от Pfizer (25 953).

28 января в Украине от коронавируса вакцинировали более 78 тыс. человек.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Теги: Киев, вакцинация, украинцы, Минздрав, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer, центр вакцинации
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер актер Леонид Куравлев
Умер актер Леонид Куравлев
"Снежа, люблю тебя. А свора гиен…" Байрак публично защитила Егорову, которая заявивила о поддержке Путина
"Снежа, люблю тебя. А свора гиен…" Байрак публично защитила Егорову, которая заявивила о поддержке Путина
"Секси-бейба", "Ноги – просто секс". Булитко из "Дизель Шоу" в мини-платье расставила ноги и прогнулась во время танца
"Секси-бейба", "Ноги – просто секс". Булитко из "Дизель Шоу" в мини-платье расставила ноги и прогнулась во время танца
Звездный фотограф выложила фото, на котором Уэст и Фокс целуются с языком. В сети заметили, что рэпер так целовал всех бывших
Звездный фотограф выложила фото, на котором Уэст и Фокс целуются с языком. В сети заметили, что рэпер так целовал всех бывших
"Папина сладкая булочка". Футболист Зинченко умилил сеть фото с полугодовалой дочерью
"Папина сладкая булочка". Футболист Зинченко умилил сеть фото с полугодовалой дочерью
"Писю видно", "Боже, это мечта". Кардашян показала голую грудь и промежность вблизи
"Писю видно", "Боже, это мечта". Кардашян показала голую грудь и промежность вблизи
"Это ужасно", "Жуткий образ". 66-летняя Долина опубликовала фото, на которых она лысая
"Это ужасно", "Жуткий образ". 66-летняя Долина опубликовала фото, на которых она лысая
"Добро пожаловать в 38, горячая мамочка". Макконахи показал фото жены в откровенном образе
"Добро пожаловать в 38, горячая мамочка". Макконахи показал фото жены в откровенном образе
"Лилек, ты – секси", "Бомбезная". Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в корсете-бюстье
"Лилек, ты – секси", "Бомбезная". Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в корсете-бюстье
Брежнева позировала в бикини с разведенными ногами и заговорила о расставании с Меладзе
Брежнева позировала в бикини с разведенными ногами и заговорила о расставании с Меладзе
"Лапулька сладкий", "Чудесный малыш". 76-летний Петросян показал подросшего сына от молодой жены
"Лапулька сладкий", "Чудесный малыш". 76-летний Петросян показал подросшего сына от молодой жены
"Ты – подонок, Джейми Линн". Спирс обвинила младшую сестру в том, что она зарабатывает на ней деньги
"Ты – подонок, Джейми Линн". Спирс обвинила младшую сестру в том, что она зарабатывает на ней деньги
"Похожи, как две капли воды". Певица Grosu показала брата, которого старше на 22 года
"Похожи, как две капли воды". Певица Grosu показала брата, которого старше на 22 года
"Сиськастая", "Ты очень горячая женщина". Майли Сайрус оголила грудь
"Сиськастая", "Ты очень горячая женщина". Майли Сайрус оголила грудь
"Даже тут без воровства не могут", "Фейк на фейке". Российское СМИ выдало фото из харьковского паблика за снимки, сделанные в Подмосковье
"Даже тут без воровства не могут", "Фейк на фейке". Российское СМИ выдало фото из харьковского паблика за снимки, сделанные в Подмосковье
"Когда жопой трусить?" Астафьева снялась в ванной и показала подписчикам средний палец
"Когда жопой трусить?" Астафьева снялась в ванной и показала подписчикам средний палец
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жалко дочь, стыдится матери". Гости вблизи сняли дырку на пятой точке Волочковой и выложили все в сеть (311595)
2
Проживающая в Германии 47-летняя жена мэра Кличко: Я слышу потребности своего тела. Глаза с возрастом умеют рассказывать истории (100714)
3
"Ох уже эти твои кунаки", "Красивые тити". 24-летняя Кунаки показала снимки с отдыха в Бразилии (70059)
4
"Приятно смотреть", "Не знаете, кого ждете?" 34-летняя Каменских показала новые фото в широкой толстовке (48491)
5
"Бабки в очереди крестились?" Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала, в каком виде ходила к семейному врачу (40092)
6
Брежнева позировала в бикини с разведенными ногами и заговорила о расставании с Меладзе (39404)
7
"Что случилось с ее задницей?", "О боже, это выглядит ужасно". 63-летняя Мадонна показала голую пятую точку (36837)
8
"Скоро одни кости останутся", "Бодрая лошадка". 44-летняя Чехова поделилась "последними" фото с Сейшел (36787)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS