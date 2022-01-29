"Коммерческая тайна". Минздрав РФ отказался публиковать данные клинических испытаний вакцины "Спутник V"

В ведомство с запросом о данных испытаний вакцины обратилось как издание, так и депутат Госдумы от Коммунистической партии, зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

Минздрав РФ отказал в информации, объяснив, что эти результаты "являются конфиденциальными и содержат информацию, которая является коммерческой тайной". Также в ведомстве заявили, что эти данные не могут быть использованы "в коммерческих целях" без согласия производителя в течение шести лет с даты государственной регистрации.

При этом в ведомстве отметили, что результаты клинических исследований "Спутника V" опубликованы в российской и зарубежной научной прессе.

Куринный обратился в Генпрокуратуру РФ с жалобой – он считает незаконным, что министерство здравоохранения скрывает общественно значимую информацию, связанную со здоровьем и жизнью граждан. Кроме этого, депутат недоволен тем, что не публикуют актуальную статистику, связанную с эффективностью и безопасностью вакцины.