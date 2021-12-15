В России признали, что не предоставили ВОЗ всей документации для регистрации своей вакцины от коронавируса

"Спутник V" был зарегистрирован в России в августе 2020 года Фото: ЕРА

"Действительно, какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться", – сказал он.

Спикер главы Кремля выразил надежду "на положительный результат работы" в этом направлении.

РБК отмечает, что 2 октября глава российского минздрава Михаил Мурашко уверял, что для одобрения "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения "все барьеры сняты".