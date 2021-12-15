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В России признали, что не предоставили ВОЗ всей документации для регистрации своей вакцины от коронавируса

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"Спутник V" был зарегистрирован в России в августе 2020 года
"Спутник V" был зарегистрирован в России в августе 2020 года
Фото: ЕРА

Российские власти не предоставили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всей информации, необходимой для регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом 14 декабря сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, проинформировало агентство РБК.

"Действительно, какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться", – сказал он.

Спикер главы Кремля выразил надежду "на положительный результат работы" в этом направлении.

РБК отмечает, что 2 октября глава российского минздрава Михаил Мурашко уверял, что для одобрения "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения "все барьеры сняты".

Контекст:

Вакцина "Спутник V" (регистрационное наименование – "Гам-КОВИД-Вак") была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, препарат "Спутник V" одобрили для использования более чем в 70 странах.

Вакцину "Спутник V" критиковало научное сообщество, так как ее зарегистрировали до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

ВОЗ в середине сентября 2021 года приостановила сертификацию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", так как во время инспекции на одной из фабрик, которая составляет часть производства вакцины, было обнаружено, что эта фабрика "не соответствует новым правилам наилучшей практики производства".

Теги: ВОЗ, Дмитрий Песков, документы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Михаил Мурашко, Спутник V
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