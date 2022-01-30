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ОБЩЕСТВО

В Украине число случаев COVID-19 превысило отметку в 4 млн

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Больше всего инфицированных коронавирусом скончалось в Киеве
Больше всего инфицированных коронавирусом скончалось в Киеве
Фото: ЕРА

29 января в Украине подтвердили 24,5 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом утром 30 января проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения.

"За сутки 29 января в Украине зафиксировано 24 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 378, медработников – 444). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 3 692 человека, летальных исходов – 94, выздоровело – 3 145 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили рекордные 37 351 случай COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 4 042 469 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 100 125 пациентов с COVID-19, выздоровело 3 618 402 человека.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/306216068199283

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в субботу во Львовской (3043) и Житомирской (2013) областях, наибольшая суточная смертность – в Киеве (19).

Всего за сутки 29 января в Украине сделали 112 736 тестов на коронавирус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года. 

20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.

Теги: Киев, Министерство здравоохранения, эпидемия, Львовская область, Житомирская область, смертность, Минздрав, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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