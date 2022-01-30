В Украине число случаев COVID-19 превысило отметку в 4 млн

Больше всего инфицированных коронавирусом скончалось в Киеве Фото: ЕРА

"За сутки 29 января в Украине зафиксировано 24 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 378, медработников – 444). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 3 692 человека, летальных исходов – 94, выздоровело – 3 145 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили рекордные 37 351 случай COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 4 042 469 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 100 125 пациентов с COVID-19, выздоровело 3 618 402 человека.

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в субботу во Львовской (3043) и Житомирской (2013) областях, наибольшая суточная смертность – в Киеве (19).

Всего за сутки 29 января в Украине сделали 112 736 тестов на коронавирус.