Украина обновила рекорд новых случаев COVID-19 в сутки, число умерших за время пандемии превысило 100 тыс.

За все время пандемии в Украине зафиксировано более 4 млн заражений коронавирусом Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

Среди заболевших детей – 5 341, медработников – 806.

Выздоровело 7163 человека, госпитализировано – 3340 человек, 149 человек умерли.

Украина третий день подряд обновляет рекорд по числу заболевших СOVID-19 за сутки с начала пандемии: 27 января выявили 34 408 новых случая заболевания, 26 января – 32 393 новых случая. Ранее зафиксированный максимум составлял 27 377 (3 ноября 2021 года).

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 017 961 человек; выздоровело – 3 615 257 человека; летальных исходов – 100 031.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом за сутки выявили во Львовской (3791), Одесской (2598) и Ивано-Франковской (2572) областях.