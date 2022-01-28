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Украина скоро выйдет на пик заболеваемости COVID-19, но смертей будет меньше, чем в прошлую волну – Ляшко

Ляшко ожидает на треть меньше смертей от COVID-19 на пике волны "Омикрона" в сравнении с пиком "Дельты"
Ляшко ожидает на треть меньше смертей от COVID-19 на пике волны "Омикрона" в сравнении с пиком "Дельты" 
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

По оценкам Минздрава, в ближайшие недели Украина выйдет на пиковые значения заболеваемости COVID-19, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Количество новых случаев на протяжении последних двух недель удваивается еженедельно, также растет позитивная доля лабораторных исследований среди всех протестированных. Несмотря на двукратный рост заражений за последнюю неделю,  количество госпитализированных выросло только на треть. Доля госпитализированных среди инфицированных сейчас вдвое меньше, чем во время последней "Дельта"-волны", – отметил Ляшко, говоря о текущей волне коронавируса, которая две недели назад пришла в Украину. 

По оценкам Минздрава, в ближайшие недели Украина выйдет на пиковые значения заболеваемости COVID-19, количество заболевших COVID-19 в сутки может достичь 40–60 тыс. человек, то есть вдвое больше, чем в прошлую волну.

"Благодаря вакцинации мы ожидаем на треть меньше умерших, чем на пике прошлой волны", – сказал министр. 

Он считает, что медицинская система страны с нынешним уровнем вакцинации людей и готовности больниц в состоянии выдержать нагрузку, связанную с ростом заболеваемости.

"Медицинская система Украины выдержала нагрузку в 34 тыс. заболевших в сутки, которые были зафиксированы вчера, а еще год назад такое количество заболевших могло привести к коллапсу системы", – сказал Ляшко. 

Он также отметил, что в среднем сейчас тратится 121 тонна кислорода в сутки при показателе прошлой волны – до 400 тонн. 

Из-за способности штамма "Омикрон" к быстрому распространению растет и доля заболевших среди "наиболее активного населения" – молодежи и детей, подчеркнул Ляшко. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. На пике волны в первой половине ноября число умерших из-за коронавируса в некоторые дни превышало 800

20 января министр здравоохранения заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.

За все время пандемии в Украине заболели 3,98 млн человек, умерли почти 100 тыс. 

Теги: Министерство здравоохранения, Минздрав, инфекция, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус, штамм, Дельта, Омикрон
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