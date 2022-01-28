Инфекционист: До июля "Омикрон" еще будет. Но на этом пандемия не окончится

"Реально больницы обеспечены на 20–50% максимум в зависимости от региона", – рассказала она. – Сейчас ожидаем вспышку, которая будет держаться 1,5–2 месяца. В апреле уровень заболеваемости начнет снижаться, но до июля "Омикрон" еще будет. Но на этом пандемия не окончится. За "Омикроном" появится новый штамм".

Инфекционист убеждена, что новый локдаун по всей Украине неизбежен, так как власть не решает проблему. Поэтому она призвала соблюдать правила безопасности, при первых симптомах заболевания оставаться дома и избегать контактов с людьми.

"Главное отличие симптомов "Омикрона" и "Дельты" от других вирусных заболеваний в их скорости. Температура поднимается мгновенно, особенно у детей (у взрослых часто наблюдается несущественное поднятие температуры, которое не коррелирует с реальной тяжестью течения болезни), исчезает желание есть, детки и пожилые люди становятся раздражительными и агрессивными, бессильными и нервными. Вообще, именно сопутствующие психологические расстройства выделяют коронавирус среди других простудных заболеваний", – отметила Федорова.

В партии "Наш край" настаивают на том, чтобы в Украине была срочно принята программа инфекционной безопасности.

"Это конкретный и понятный план действий, который поможет взять эпидемию под контроль. Программа инфекционной безопасности должна предусматривать обеспечение лечебных учреждений необходимым количеством кадров, медикаментов, средств защиты, тестов. Один из важных аспектов программы – массовое тестирование населения, изменение графиков работы предприятий и образовательных заведений, чтобы развести пассажиропотоки во времени и таким образом избежать скоплений людей в пиковые часы, создание эффективных систем проветривания и обеззараживания помещений образовательных учреждений", – сказано в сообщении.