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ПОЛИТИКА

Инфекционист: До июля "Омикрон" еще будет. Но на этом пандемия не окончится

Светлана Федорова: За "Омикроном" появится новый штамм
Светлана Федорова: За "Омикроном" появится новый штамм
Фото: nashkray.org

Врач-инфекционист, депутат Николаевского облсовета от "Нашего края" Светлана Федорова заявила, что в Украине ухудшается ситуация с коронавирусом, а больницам катастрофически не хватает медикаментов, кислорода и персонала. Об этом 28 января пишет сайт политической силы.

"Реально больницы обеспечены на 20–50% максимум в зависимости от региона", – рассказала она. – Сейчас ожидаем вспышку, которая будет держаться 1,5–2 месяца. В апреле уровень заболеваемости начнет снижаться, но до июля "Омикрон" еще будет. Но на этом пандемия не окончится. За "Омикроном" появится новый штамм".

Инфекционист убеждена, что новый локдаун по всей Украине неизбежен, так как власть не решает проблему. Поэтому она призвала соблюдать правила безопасности, при первых симптомах заболевания оставаться дома и избегать контактов с людьми.

"Главное отличие симптомов "Омикрона" и "Дельты" от других вирусных заболеваний в их скорости. Температура поднимается мгновенно, особенно у детей (у взрослых часто наблюдается несущественное поднятие температуры, которое не коррелирует с реальной тяжестью течения болезни), исчезает желание есть, детки и пожилые люди становятся раздражительными и агрессивными, бессильными и нервными. Вообще, именно сопутствующие психологические расстройства выделяют коронавирус среди других простудных заболеваний", – отметила Федорова.

В партии "Наш край" настаивают на том, чтобы в Украине была срочно принята программа инфекционной безопасности.

"Это конкретный и понятный план действий, который поможет взять эпидемию под контроль. Программа инфекционной безопасности должна предусматривать обеспечение лечебных учреждений необходимым количеством кадров, медикаментов, средств защиты, тестов. Один из важных аспектов программы – массовое тестирование населения, изменение графиков работы предприятий и образовательных заведений, чтобы развести пассажиропотоки во времени и таким образом избежать скоплений людей в пиковые часы, создание эффективных систем проветривания и обеззараживания помещений образовательных учреждений", – сказано в сообщении.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года.

20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

В Украине за сутки 27 января выявили 34 408 новых случаев заболевания СOVID-19. Днем ранее, 26 января, выявили 32 393 новых случая заболевания СOVID-19, это был предыдущий максимум заболеваемости в Украине за время пандемии.

Теги: эпидемия, Наш край, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Омикрон, Светлана Федорова
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