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В Украине суточная заболеваемость COVID-19 выросла в семь раз за три недели – Минздрав

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Ляшко рассказал, что по количеству случаев COVID-19 на 100 тыс. населения Украина находится на 46-м месте из 54 в Европе
Ляшко рассказал, что по количеству случаев COVID-19 на 100 тыс. населения Украина находится на 46-м месте из 54 в Европе
Фото: kmu.gov.ua

В Украине три недели подряд растет число подтвержденных за сутки случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил 31 января на онлайн-брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Уже три недели растет заболеваемость в Украине. За это время суточное количество случаев инфицирования выросло в семь раз, госпитализаций – в два раза", – сказал Ляшко. 

Министр проинформировал, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Украина по количеству случаев COVID-19 на 100 тыс. населения находится на 46-м месте среди 54 территорий Европы.

"Несмотря на обнадеживающую тенденцию, что уровень количества людей, которые тяжело заболели и нуждаются в лечении в стационаре, не пошел тем же путем, что и количество случаев инфицирования "Омикроном", вирус все еще несет серьезную угрозу. Особенно для групп риска и невакцинированных", – добавил Ляшко. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

Украина три дня подряд с 26 января обновляла рекорд заболевших в стране за сутки: 26 января это число составило 32,4 тыс., 27 января – 34,4 тыс., 28 января – 37,4 тыс. На выходных число выявленных случаев снизилось до 24–22 тыс. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, вирус, смертность, Минздрав, инфекция, население, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус, Омикрон
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