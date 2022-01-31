В Украине суточная заболеваемость COVID-19 выросла в семь раз за три недели – Минздрав

Ляшко рассказал, что по количеству случаев COVID-19 на 100 тыс. населения Украина находится на 46-м месте из 54 в Европе Фото: kmu.gov.ua

"Уже три недели растет заболеваемость в Украине. За это время суточное количество случаев инфицирования выросло в семь раз, госпитализаций – в два раза", – сказал Ляшко.

Министр проинформировал, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Украина по количеству случаев COVID-19 на 100 тыс. населения находится на 46-м месте среди 54 территорий Европы.

"Несмотря на обнадеживающую тенденцию, что уровень количества людей, которые тяжело заболели и нуждаются в лечении в стационаре, не пошел тем же путем, что и количество случаев инфицирования "Омикроном", вирус все еще несет серьезную угрозу. Особенно для групп риска и невакцинированных", – добавил Ляшко.