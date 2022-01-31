В Украине суточная заболеваемость COVID-19 выросла в семь раз за три недели – Минздрав

"Уже три недели растет заболеваемость в Украине. За это время суточное количество случаев инфицирования выросло в семь раз, госпитализаций – в два раза", – сказал Ляшко.
Министр проинформировал, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Украина по количеству случаев COVID-19 на 100 тыс. населения находится на 46-м месте среди 54 территорий Европы.
"Несмотря на обнадеживающую тенденцию, что уровень количества людей, которые тяжело заболели и нуждаются в лечении в стационаре, не пошел тем же путем, что и количество случаев инфицирования "Омикроном", вирус все еще несет серьезную угрозу. Особенно для групп риска и невакцинированных", – добавил Ляшко.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
20 января 2022 года Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".
Украина три дня подряд с 26 января обновляла рекорд заболевших в стране за сутки: 26 января это число составило 32,4 тыс., 27 января – 34,4 тыс., 28 января – 37,4 тыс. На выходных число выявленных случаев снизилось до 24–22 тыс.