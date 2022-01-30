В России десятые сутки подряд фиксируют максимальный прирост инфицированных коронавирусом

В России число инфицирований коронавирусом приближается к 12 млн Фото: ЕРА

Это очередная максимальная суточная заболеваемость в России с начала пандемии.

Рекордные показатели в России фиксируют с 20 января (49,5 тыс. новых случаев за 24 часа), 28 января суточный прирост превысил отметку в 100 тыс.

Скончалось в России 29 января 617 пациентов с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили более 11,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 330 тыс. больных.

Лидером по заболеваемости является с начала эпидемии Москва – более 2,3 млн случаев COVID-19 и почти 39 тыс. умерших.

В статистику по стране минздрав РФ включает данные из оккупированного Россией Крыма.