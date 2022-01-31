"Омикрон" стремительно распространяется в Украине, его обнаружили уже в 20 регионах – Минздрав

Ляшко сказал, что ближайшие две недели Минздрав прогнозировано ожидает роста заболеваемости COVID-19 Фото: kmu.gov.ua

Ляшко говорил, что уровень суточной заболеваемости в Украине растет уже три недели подряд и увеличился за это время в семь раз.

"Значительный прирост новых случаев заболевания связан со стремительным распространением на территории Украины варианта "Омикрон" коронавируса SARS-CoV-2. Вариант "Омикрон" обнаружен уже в 20 областях страны. Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и в Киеве", – сказал министр.

Он отметил, что из опыта других стран следует, что от начала заболеваемости до пика проходит порядка месяца.

"Поэтому ближайшие две недели мы прогнозировано ожидаем увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом", – добавил Ляшко.