"Омикрон" стремительно распространяется в Украине, его обнаружили уже в 20 регионах – Минздрав

Ляшко говорил, что уровень суточной заболеваемости в Украине растет уже три недели подряд и увеличился за это время в семь раз.
"Значительный прирост новых случаев заболевания связан со стремительным распространением на территории Украины варианта "Омикрон" коронавируса SARS-CoV-2. Вариант "Омикрон" обнаружен уже в 20 областях страны. Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и в Киеве", – сказал министр.
Он отметил, что из опыта других стран следует, что от начала заболеваемости до пика проходит порядка месяца.
"Поэтому ближайшие две недели мы прогнозировано ожидаем увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом", – добавил Ляшко.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.
Сейчас штамм "Омикрон" становится доминирующим в мире. По прогнозу ВОЗ, через несколько недель "Омикроном" может заразиться более половины населения Европы.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что "Омикрон" вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем "Дельта".
В Украине первый случай заражения "Омикроном" подтвердили в середине декабря. К 24 января этот вариант был подтвержден в 17 регионах страны.